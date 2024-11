Turismo no Rio de Janeiro apresenta forte crescimento

O turismo no Rio de Janeiro apresentou um forte crescimento no número de turistas estrangeiros. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), mais de 868 mil turistas de outros países visitaram a cidade no primeiro semestre de 2024, representando um aumento de 25% em comparação com o mesmo período de 2023, quando aproximadamente 692 mil visitantes desembarcaram na capital carioca.

Esse desempenho coloca 2024 como o segundo maior registro histórico para o período, ficando atrás apenas de 2014, ano da Copa do Mundo, quando o Rio recebeu mais de 963 mil turistas estrangeiros. O crescimento reforça a atratividade da cidade como destino global e o impacto positivo do setor turístico na economia local.

Atratividade cultural e impacto econômico

A crescente presença de turistas estrangeiros comprova a atratividade cultural e histórica do Rio de Janeiro e reforça a relevância do setor para a economia local. O aumento na demanda turística gera um impulso direto para agências e negócios locais, segundo Thiago Ribeiro, CEO da Agência de Turismo Brasil Show Turismo: “O Rio de Janeiro está em alta novamente, procurado por sua beleza natural única e seu valor cultural. Os turistas, inclusive, têm preferido um City Tour no Rio de Janeiro completo para aproveitar ao máximo o que a cidade oferece”.

Thiago Ribeiro complementa que “o crescimento contínuo da presença estrangeira no Rio em 2024 é uma prova do sucesso das ações de promoção e investimento no setor turístico, abrindo portas para novas oportunidades de colaboração entre o governo, agências de turismo e parceiros privados”.

Carnaval impulsiona turismo no Rio

O Carnaval de 2024 também foi especialmente movimentado, atraindo 170.305 turistas estrangeiros em fevereiro, o que representa 22% do total de visitantes internacionais no primeiro semestre. Este número é o maior já registrado em um mês de fevereiro, superando 2020 e 2018. Thiago Ribeiro observa que “a demanda crescente pelo Carnaval carioca reforça a importância do planejamento antecipado, o que destaca o papel das agências de turismo. Elas garantem uma experiência mais completa e permitem ao visitante aproveitar o melhor do Rio com mais tranquilidade”.

Perspectivas de crescimento em 2024

O fluxo de turistas estrangeiros manteve-se estável após o Carnaval e segue em crescimento no segundo semestre, com projeções de alta acima de 10%, conforme dados da Embratur. O presidente da instituição, Marcelo Freixo, afirmou que “esses resultados são fruto de uma estratégia conjunta com o Ministério do Turismo, governos estaduais e municipais, além do setor privado, focada em metas e acompanhamento constante. Estamos trabalhando intensamente com as companhias aéreas e, para este ano, projetamos um aumento de 19% nos voos”.

Projetos e novas rotas turísticas

Thiago Ribeiro destaca também a importância de investimentos contínuos em infraestrutura e eventos culturais: “É fundamental que os investimentos em infraestrutura e projetos de eventos culturais por parte da iniciativa pública e privada sejam mantidos e expandidos nos próximos anos”.

Entre os novos projetos, a Embratur anunciou parcerias com startups cariocas para desenvolver rotas turísticas que valorizam a cultura local. Destacam-se o roteiro de afroturismo, que explora a história e cultura negra nas regiões da Pequena África e Cais do Valongo, a rota de turismo literário no centro da cidade e o roteiro do samba, inaugurado recentemente para atrair visitantes a bairros como Madureira e Oswaldo Cruz. Essas iniciativas refletem o compromisso da Embratur com o turismo cultural e com a diversificação das atrações da cidade.

Expectativas para a temporada 2025

Para 2025 o Aeroporto Internacional do Galeão projeta novos recordes de movimentação já em janeiro, com uma estimativa de 690 mil passageiros internacionais. O crescimento previsto para o Réveillon e o Carnaval reforça a posição do Rio de Janeiro como um dos principais destinos turísticos mundiais. As expectativas foram detalhadas por Rafael Louro, gerente de desenvolvimento de tráfego do Galeão, durante um evento promovido pela Visit Rio, que contou com representantes de outras entidades, como o Píer Mauá e a Riotur.

Por fim, Thiago acrescenta: “As expectativas para o turismo no Rio de Janeiro vão além dos recordes de visitantes; envolvem a capacidade da cidade de inovar nas experiências culturais e valorizar sua autenticidade. Como uma tradicional agência de turismo no Rio de Janeiro, nosso compromisso é que cada visitante saia com uma conexão única e um desejo genuíno de voltar”.

