Chef Guto Medeiros apresenta a “Mandioca de Rolo” no Mesa São Paulo 2024

O Chef Guto Medeiros participa do Mesa São Paulo 2024 com o lançamento do prato, a “Mandioca de Rolo”, no dia 23 de novembro. Elaborada com mandioca, queijo parmesão e carne seca, a criação de Guto destaca a mandioca, uma raiz reconhecida mundialmente pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) como o "cultivo do século XXI" em 2013. O prato será apresentado exclusivamente durante o evento, buscando unir criatividade e técnica culinária para enfatizar o sabor único e as possibilidades gastronômicas dessa raiz, que possui baixo índice glicêmico, rica em fibras e alto valor nutritivo.

A mandioca, conhecida no Brasil por diversos nomes como macaxeira e aipim, é um ingrediente presente na dieta dos brasileiros e nas culturas indígenas da América do Sul, onde se originou. Sua importância transcende gerações, servindo de base para pratos que vão da farinha de mandioca aos famosos bolos e tapiocas. Atualmente, segundo a FAO, a mandioca alimenta mais de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo e se destaca como um dos ingredientes para dietas saudáveis e sustentáveis frente aos desafios das mudanças climáticas.

Chef Guto Medeiros

Com uma trajetória de 37 anos no cenário gastronômico, o Chef Guto Medeiros é graduado e pós-graduado em Gastronomia, com formação pelo SENAC em diversos cursos, incluindo o de Cozinheiro e Chef Internacional. Guto também é professor em instituições por todo país e ministra desde cursos livres até programas de pós-graduação. É também coordenador de cursos na rede de Escolas Chefs Gourmet. Ele é membro da Federazione Italiana de Couchi, onde atua como diretor técnico no Brasil.

Natural do Rio de Janeiro, o Chef Guto Medeiros morou em Joinville, onde foi reconhecido como Melhor Chef de Santa Catarina por três anos consecutivos, de 2016 a 2018, e também como Melhor Chef de Joinville.

Atualmente, o Chef Guto continua a expandir seu legado, lecionando e coordenando cursos em diversas escolas de gastronomia pelo país, e atuando como consultor em restaurantes e hotéis.

Mesa São Paulo 2024: "Cozinha com Propósito: O Que Você Está Servindo para o Mundo"

O tema deste ano, "Cozinha com Propósito: O Que Você Está Servindo para o Mundo", reflete o compromisso do evento em promover uma alimentação consciente e sustentável. Neste contexto, a Mandioca de Rolo, prato criado por Guto Medeiros, tem a proposta de dar visibilidade ao uso de ingredientes locais e culturalmente significativos. “Este prato reforça a importância de valorizar ingredientes como a mandioca para uma cozinha que alia propósito, sustentabilidade e sabor”, conclui o chef.

Serviço

- Evento: Mesa São Paulo 2024

- Data: 21, 22 e 23/11

- Local: www.mesasp.com.br

