O Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, destaca a importância da representatividade e da inclusão racial em todos os âmbitos da sociedade. É um momento para refletir sobre como as empresas podem assumir posturas efetivas em prol da igualdade e do fortalecimento da cultura negra.

No setor de beleza, mulheres negras vêm assumindo um papel transformador, não apenas como consumidoras, mas como protagonistas de um movimento cultural que exalta a diversidade e valoriza a autenticidade.

Uma pesquisa recente, “Cabelos Sem Limites, Como Nós”, encomendada por Seda, destaca a relevância desse movimento. O levantamento mostra que 96% das entrevistadas acreditam no fortalecimento da transição capilar, um fenômeno que transcende a estética e reafirma a beleza natural como símbolo de identidade e auto expressão. Para 8 em cada 10 mulheres, o cabelo é muito mais do que uma característica física: é uma poderosa ferramenta de afirmação pessoal e cultural.

Essa transformação no mercado de beleza está abrindo caminho para um ambiente mais inclusivo e diverso. Novas narrativas emergem, destacando a força e o protagonismo de uma geração de mulheres negras.

No universo digital, a ampliação da representatividade também é impulsionada por iniciativas que capacitam talentos da comunidade. Programas como o Tudo Pra Creator, das marcas de beleza e bem-estar da Unilever, promovem aprendizado e profissionalização para criadores de conteúdo com o objetivo de alcançar 56% de creators negros, ajudando a amplificar vozes e destacar histórias que celebram a pluralidade e a riqueza cultural do Brasil.

