Geração Z fomenta o mercado de delivery de alimentos

Em média, quatro a cada dez (40%) brasileiros pedem comida via delivery e 11% fazem de um a dois pedidos por semana, conforme indicativos de um estudo da Ticket, compartilhados pelo site Food Connection. Entre os consumidores da geração Z, com idades entre 16 e 28 anos, essa taxa sobe para 51%.

Os brasileiros impulsionaram pedidos via delivery no primeiro trimestre de 2024. Segundo dados da Kantar, o meio ganhou força com itens de menor desembolso, atingindo o maior volume em dois anos. O aumento foi estimulado por frequência (+46%) e volume médio (+16%) no último trimestre em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Filipe Falcão, sócio-diretor da franquia de alimentação saudável Sucão, destaca que o mercado de delivery no Brasil está em constante expansão: “Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o serviço de delivery se consolidou como uma das principais formas de consumo de alimentos”.

“A conveniência e a praticidade são os principais fatores que mantêm essa tendência em alta, e vemos um crescimento significativo na demanda, especialmente entre os públicos mais jovens”, acrescenta.

Inclusive, o Brasil é responsável por cerca de metade (50%) de toda a movimentação de delivery alimentício por plataformas na América Latina, segundo informações repercutidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Falcão destaca que a geração Z, especificamente, valoriza a praticidade e a rapidez, o que explica por que o delivery é a modalidade preferida desse público.

Além disso, para o empresário, esse grupo está totalmente conectado ao digital e prefere soluções que possam ser acessadas facilmente por meio de aplicativos, facilitando o pedido de forma rápida, sem complicações: “A experiência personalizada e a possibilidade de realizar pedidos com poucos cliques são grandes atrativos para esse público”.

Sucão lança app próprio para atender demanda frequente

Observando o cenário de crescimento do delivery impulsionado por parte da geração Z no Brasil, a rede Sucão desenvolveu um aplicativo próprio para atender esse público. “O aplicativo da rede Sucão foi pensado para oferecer uma experiência prática e intuitiva”, afirma Falcão.

“Desenvolvemos uma interface amigável, onde o cliente pode personalizar seu pedido, escolher entre diversas opções saudáveis e acompanhar o status em tempo real”, explica.

Segundo Falcão, a rede Sucão também integrou um sistema de recompensas e promoções exclusivas, visando manter o cliente engajado. “Acreditamos que essa facilidade de uso e a personalização são essenciais para conquistar e fidelizar o público da Geração Z”.

Falcão conta que o principal objetivo da empresa com o aplicativo é proporcionar uma experiência de compra simplificada e rápida, atendendo à demanda crescente por conveniência: “Queremos também estreitar o relacionamento com nossos clientes, oferecendo promoções personalizadas e um canal direto de comunicação”, afirma.

“Além disso”, prossegue o sócio-diretor, “o app nos permite entender melhor o comportamento de consumo e adaptar nossas ofertas para atender de forma mais precisa as preferências do público, especialmente o jovem”.

Falcão acrescenta que, além de atender ao público da Geração Z, o aplicativo reflete o objetivo da empresa em oferecer opções saudáveis de forma conveniente: “Queremos mostrar que é possível manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão da praticidade, especialmente para quem tem uma rotina agitada”, conclui.