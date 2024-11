A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje uma extensão de contrato com a Nexi Group, uma provedora líder europeia de PayTech. Esta colaboração está definida para elevar o cenário de tecnologia da Nexi em suas principais plataformas de aquisição, emissão e comércio eletrônico, solidificando ainda mais sua posição como um protagonista fundamental no espaço de pagamentos digitais.

Como parte dessa parceria, a LTIMindtree alavancará sua expertise técnica e soluções de ponta para otimizar as principais plataformas da Nexi, garantindo desempenho, inovação e escalabilidade aprimorados. A LTIMindtree também gerenciará a infraestrutura híbrida da Nexi, permitindo uma integração perfeita de soluções locais e baseadas em nuvem, ao mesmo tempo em que oferece suporte aos esforços de transformação digital da empresa.

“Estamos entusiasmados por embarcar nesta jornada transformadora com a LTIMindtree”, disse Giuseppe Dallona, CIOda Nexi Group. “Sua experiência comprovada e alcance global nos ajudarão a aumentar a resiliência e a flexibilidade de nossas plataformas, apoiando a missão da Nexi de oferecer soluções de pagamento seguras, inovadoras e sem atrito para empresas e consumidores em toda a Europa”, acrescentou.

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do Conselho Executivo da LTIMindtree, disse, “Esta parceria ressalta nosso comprometimento em capacitar empresas líderes com inovação tecnológica avançada. Ao alavancar nossa profunda expertise de domínio e capacidades de entrega global, estamos confiantes em impulsionar o crescimento e o sucesso da Nexi no setor de pagamentos digitais altamente competitivo.”

Mais de 800 associados altamente qualificados da LTIMindtree atenderão a Nexi a partir de nove centros de entrega globais, fornecendo suporte 24 horas por dia e impulsionando os avanços tecnológicos da Nexi. Esses centros globais garantirão agilidade e excelência operacional, ao mesmo tempo em que permitirão uma abordagem localizada em mercados-chave.

