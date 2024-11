A Andersen Global fortalece sua cobertura no Reino Unido por meio de um acordo de colaboração com a Consilium Chartered Accountants, com sede na Escócia, para consolidar ainda mais o seu alcance na região.

A Consilium Chartered Accountants, fundada em 2013 e com sede em Glasgow, atende principalmente empresas administradas por proprietários e acionistas da Escócia e do Reino Unido. A empresa oferece uma variedade de serviços, como consultoria empresarial, contabilidade, impostos e finanças corporativas, para atender às pequenas e médias empresas.

“A Consilium tem como objetivo auxiliar os clientes a alcançarem seus objetivos. Enquanto nos concentramos em impulsionar o crescimento, permanecemos concentrados no seu sucesso a longo prazo”, disse o sócio tributário Craig Coyle. “A colaboração com a Andersen Global nos permite aprimorar as nossas capacidades existentes e oferecer suporte aos nossos clientes para atingir as suas metas nacionais e internacionais.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A equipe de liderança da Consilium traz uma riqueza de experiência. Seus valores compartilhados e espírito empreendedor se alinham com o compromisso da nossa empresa global em oferecer um serviço perfeito e de primeira classe. Temos o prazer de dar as boas-vindasàConsilium Chartered Accountantsàfamília Andersen, enquanto continuamos a expandir a nossa plataforma na Europa e além”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais de impostos, jurídicos e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora tem mais de 17.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 475 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241119658887/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700