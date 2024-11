O “Desafio da Inovação: Turismo Comunitário: Colômbia” chegou ao fim durante o Conselho Executivo. O desafio foi lançado para identificar líderes e ideias que estão ajudando a construir um futuro inclusivo para o setor em toda a região, e é organizado com a colaboração do Vice-Ministério do Turismo da Colômbia e do Fundo Nacional de Turismo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241114558540/pt/

The winners of the community challenge with Zurab Pololikashvili, Secretary General of UN Tourism; Natalia Bayona, Executive Director of UN Tourism; and Luis Carlos Reyes, Minister of Tourism of Colombia. (Photo: Business Wire)

O desafio tem como objetivo alcançar empreendedores, organizações comunitárias e empresas colombianas comprometidas com o turismo comunitário para trabalharem de forma colaborativa no desenvolvimento de projetos que posicionem a Colômbia como um destino líder no campo do turismo comunitário, com foco sobre sustentabilidade e resiliência.

No âmbito da 122ª sessão do Conselho Executivo de Turismo da ONU, foram anunciados os nomes dos vencedores do desafio:

Categoria 1: Comunidades rurais e urbanas: Comunidade del Encanto (Boyacá): Conecta oito comunidades por meio de experiências turísticas gamificadas.

Categoria 2: Mulheres e jovens: Lunaris (Nariño): Destaca a beleza da Reserva Natural El Charmolan por meio da conservação e da narrativa visual.

Categoria 3: Comunidades étnicas: Chiritour (Chocó): Uma viagem cultural destacando as tradições locais ao longo do rio Atrato.

Categoria 4: Comunidades que constroem a paz: Museo de Arte y Memoria (Bolívar) [Museu de Arte e Memória (Bolívar)]: Espaço de reflexão e empoderamento por meio da arte têxtil.

Categoria 5: Empresas que promovem o turismo comunitário Verificar: Oferece experiências de viagem sustentáveis em 15 destinos, apoiando comunidades locais.

A diretora-executiva de Turismo da ONU, Natalia Bayona, destacou que “o turismo comunitário está empoderando pessoas de todas as origens, incluindo mulheres, jovens e grupos sociais pós-conflito. Esses exemplos mostram os melhores projetos e líderes da Colômbia, deixando claro que a inovação pode impulsionar a criação de oportunidades”.

O Turismo da ONU lidera políticas e projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Por meio do seu Departamento de Inovação, Educação e Investimento, desenvolveu: 7 competições de empreendedorismo em turismo (UN Tourism Startup Competitions), 6 Desafios de Inovação (UN Specific Challenges), e numerosos fóruns de inovação e tecnologia em turismo (UN Tourism Tech Adventures), criando uma Rede de Inovação que abrange mais de 7.000 empreendedores, 500 empresas, 400 instituições públicas, 250 centros educacionais, 40 incubadoras/aceleradoras e 290 investidores. Essa conexão vibrante gerou mais de US$ 74 milhões em financiamento para novos negócios.

O texto original no idioma de origem deste anúncio é a versão oficial e autorizada. As traduções são fornecidas apenas para como um recurso de apoio e devem ser referenciadas com o texto no idioma de origem, que é a única versão do texto destinada a ter efeito legal.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241114558540/pt/

claudia.safont@tinkle.es // +34 607408717