A Pharmanovia, uma empresa farmacêutica global que comercializa novos medicamentos e revitaliza, estende e expande o ciclo de vida de medicamentos estabelecidos, anunciou hoje a expansão de seu portfólio de oncologia com um novo acordo de licenciamento para o catumaxomab, para o tratamento de ascite maligna.

O acordo concedeàPharmanovia os direitos exclusivos de introduzir no mercado o catumaxomab, um anticorpo monoclonal biespecífico trifuncional de primeira classe, indicado para o tratamento intraperitoneal de ascite maligna em adultos com carcinomas positivos para a molécula de adesão celular epitelial (EpCAM), que não se qualificam para uma terapia anticâncer sistêmica adicional1. A ascite maligna é um acúmulo anormal de líquido na cavidade peritoneal que geralmente surge de cânceres em estágio avançado.

Dr. Stephen Deacon, diretor Científico, explica: “O que é empolgante sobre o catumaxomab é sua abordagem direcionada inovadora. Esse anticorpo trifuncional biespecífico (anti-EpCAM x anti-CD3) combina as características de anticorpos monoclonais clássicos e moléculas biespecíficas2. Ele se liga diretamente às células tumorais que expressam EpCAM e, em seguida, potencializa a ativação do próprio sistema imunológico do paciente, resultando na eliminação das células tumorais”.

A ascite maligna é uma condição rara, mais comum em casos de câncer de ovário, pâncreas e estômago, com uma incidência de 20% a 50% de todos os casos.3

O CEO da Pharmanovia, Dr. James Burt, comentou: “Nossa missão é levar medicamentos inovadores e aprimorados aos pacientes que precisam deles, e este acordo é o exemplo perfeito disso. Temos um medicamento de primeira classe que pode desempenhar um papel crucial no cuidado de suporte ao câncer, anteriormente aprovado, mas que não está mais disponível. Queremos mudar isso por meio desta parceria com a Lindis Biotech, reintroduzindo o catumaxomab no mercado, sujeitoàaprovação regulatória completa. Estamos entusiasmados em usar nossas sólidas capacidades em Novas Entidades Químicas (NCEs) para trazer este importante medicamento aos pacientes”.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Pharmanovia para apoiar a comercialização do catumaxomab na Europa. Ambas as empresas compartilham a firme convicção do impacto profundo que essa terapia pode ter na vida de pacientes enfrentando essa condição devastadora e mantêm um compromisso inabalável de tornar o catumaxomab acessível ao maior número possível de pessoas”, disse o Dr. Horst Lindhofer, CEO da Lindis Biotech. “O foco da Pharmanovia em cuidados de suporte, sua ampla plataforma europeia e forte expertise no campo da oncologia fazem dela o parceiro ideal para nós. Estamos ansiosos para trabalhar juntos enquanto continuamos a expandir nosso portfólio para outras indicações com alta necessidade médica não atendida, como o câncer de bexiga”.

O Prof. Carsten Bokemeyer, diretor do Departamento de Oncologia Médica e Hematologia da Universidade de Hamburgo (UKE), afirmou: “O manejo clínico da ascite maligna continua sendo um problema angustiante na área médica. Infelizmente, até hoje, não existem diretrizes amplamente aceitas, baseadas em evidências, ou recomendações específicas de manejo para a ascite maligna, e houve pouco progresso para aliviar o sofrimento dos pacientes e melhorar sua qualidade de vida. Assim, a disponibilidade do catumaxomab como uma terapia direcionada ao tumor é um claro benefício para os pacientes nesta situação difícil. O catumaxomab reduz a necessidade de punções, melhora a qualidade de vida e até parece aumentar a expectativa de vida em vários casos”.

O Catumaxomab recebeu um parecer positiva do Comitê de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em sua reunião de outubro de 2024, com a autorização de comercialização na UE esperada para o final de 2024. Se aprovado, ele se tornará o único medicamento aprovado para o tratamento específico e direcionado ao câncer em casos de ascite maligna.

Sobre a Pharmanovia

A Pharmanovia é uma empresa global de gestão de ciclo de vida em saúde. Nosso propósito é tornar os medicamentos adequados para o amanhã a fim de melhorar as vidas dos pacientes mundialmente.

Nós fazemos isso redescobrindo, reaproveitando ou reprojetando medicamentos estabelecidos ou trazendo ao mercado novos medicamentos para melhorar os resultados e as experiências dos pacientes.

Com uma equipe diversa e crescente em mais de 160 países ao redor do mundo, entregamos soluções de alta qualidade, de maneira ética e sustentável, nas nossas quatro áreas terapêuticas principais – Endocrinologia, Neurologia, Cardiovascular e Oncologia, tanto em doenças ou condições raras quanto estabelecidas.

Sobre a Lindis Biotech

A Lindis Biotech é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico comprometida com o desenvolvimento de anticorpos Triomab® – uma nova classe de anticorpos trifuncionais biespecíficos que engajam células T, capacitando o sistema imunológico a transformar cânceres malignos em doenças manejáveis e possivelmente curáveis.

Sobre o CATUMAXOMAB

O catumaxomab recebeu originalmente a autorização de comercialização sob o nome comercial Removab na UE em 20 de abril de 2009 para o tratamento de ascite maligna em adultos com carcinomas EpCAM-positivos em que a terapia padrão não está disponível ou não é mais viável. O catumaxomab foi o primeiro anticorpo trifuncional englobador de células T e o primeiro medicamento no mundo aprovado especificamente para o tratamento de AM e, desde então, comprovou sua segurança e eficácia antitumoral em mais de 2.000 pacientes. O produto não é comercializado desde 2014 e, em 2 de junho de 2017, foi retirado da UE por motivos comerciais.

Em 17de outubro, a Lindis Biotech GmbH recebeu um parecer positivo do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) com o nome comercial KORJUNY®.

O catumaxomab destrói efetivamente as células cancerígenas ao se ligar a dois antígenos: EpCAM e CD3, formando uma ponte entre as células cancerígenas e as células T. Isso aproxima as células, de modo que as células se tornam mais fortes. Isso aproxima as células para que as células T possam matar as células cancerígenas. O catumaxomab também se liga e ativa células imunes positivas para o receptor Fc-gama, como, por exemplo, monócitos e macrófagos, o que também ajuda o sistema imunológico do corpo a não apenas atacar e destruir as células cancerígenas, mas também a induzir potencialmente um efeito de vacinação4,5 .

