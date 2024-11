GlobalFruit e Governo de Minas exploram oportunidades no Projeto Jaíba

Os executivos da GlobalFruit, indústria especializada em co-packing e envase asséptico de bebidas, com sede em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata Mineira, visitaram o Projeto Jaíba, no norte de Minas Gerais, nesta semana, ao lado do secretário de Agricultura do estado, Thales Fernandes. Acompanhados de prefeitos locais e de produtores da região, Rafael e Raquel Vaz participaram de uma extensa agenda de visitas e reuniões para conhecer de perto o potencial agrícola do Jaíba, que se destaca como o maior perímetro irrigado da América Latina e possui acesso direto às águas do Rio São Francisco.

Durante a visita, os representantes da GlobalFruit puderam observar as possibilidades de cultivo e colheita de frutas e hortaliças como uva, manga, banana, cebola e alho, produtos que poderão atender tanto às demandas da empresa no mercado interno quanto às oportunidades de exportação. A programação incluiu reuniões com a equipe do Distrito de Irrigação do Jaíba, responsável pela distribuição das águas do São Francisco para os lotes agrícolas, onde foram apresentados dados atualizados sobre a produção local e o papel estratégico da CentralJai, unidade que recebe e escoa a produção de agricultores familiares da região.

“Estar próximo ao produtor é essencial para que possamos ouvir suas demandas e, juntos, fortalecer o agro, gerar empregos, renda e qualidade de vida no campo”, afirmou o secretário Thales Fernandes, que destacou também a importância de ações integradas entre governo, iniciativa privada e produtores locais. Ele também apresentou aos representantes da GlobalFruit as melhorias recentes na infraestrutura de irrigação da região, que incluem obras de contenção de vazamentos no canal principal, realizadas pelo Governo de Minas.

Embora ainda não haja planos definitivos para instalação de unidades industriais no local, a visita serviu para alinhar estratégias de apoio à expansão da produção e à viabilização de novas parcerias com o setor privado. Rafael e Raquel Vaz enfatizaram o interesse em avaliar as possibilidades de processamento de frutas e vegetais na região para atender aos projetos da GlobalFruit e da Vero Brodo, marca de caldos naturais produzidos pelo grupo. “O Jaíba é uma oportunidade estratégica para nós, e essa troca de experiências com o governo e os produtores locais é fundamental para identificarmos potenciais parcerias que contribuam para o nosso crescimento e para o desenvolvimento econômico da região”, destacou Rafael Vaz.

