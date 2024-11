Evento reúne mais de 150 mulheres do setor condominial em São Paulo

Na última quinta-feira (14) aconteceu o Summit W Condo, que reuniu cerca de 150 mulheres do setor condominial no hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, para um dia cheio de atividades e palestras. Com o tema “gratidão é o Pix do coração”, o evento trouxe momentos de reflexão, aprendizado, conexão e muito networking.

Este foi o primeiro evento do clube W Condo, comunidade criada por Wendy Tavares e Dil Melo há 180 dias. Hoje, a comunidade já conta com sócias de diferentes partes do Brasil. “O clube foi criado pensando em business, mas tem muito mais que isso, e foi tão além, que o business virou apenas um detalhe”, comentou Dil Melo durante o evento, quando lembrou que o mercado condominial é muito próspero, mas que no começo de sua carreira era muito machista, o que a fez pensar em dar palco a outras mulheres.

A realidade do setor vem mudando, há 3 anos, o índice de mulheres síndicas em SP é de aproximadamente 40%, ou seja, 22% a mais que a porcentagem de pesquisa anterior (2018). O Clube W Condo é uma comunidade criada para conectar as mulheres de todos os segmentos do mercado condominial: empresárias, executivas, engenheiras, advogadas, sindicas e conselheiras, para alavancar os números que envolvem o público feminino no setor, formando conexões que são muito mais que apenas redes de contatos profissionais.

Mulheres participam da comunidade não apenas quando sentem necessidade de conexões de trabalho, mas também quando precisam de apoio, como no caso da síndica Tânia Goldkorn, que atua no setor há 18 anos e é bastante conhecida no mercado: “ser síndica é um grande desafio. Tenho uma profissão muito solitária e entrei no clube porque quero fazer parte e pertencer a um grupo que vai me acolher, no qual eu possa falar o que não posso falar nas minhas redes sociais, por exemplo. Onde terei apoio e ajuda. Quero ter parceiras e amigas”.

Essa sensação de companhia ficou evidente também no depoimento dado por Corine Abreu, psicóloga associada do Rio de Janeiro: “a solidão faz mal para a saúde mental. Enxergar no outro nossos medos e anseios nos fortalece. No grupo isso se manifesta. Esperança é a palavra de ordem e é o combustível dos sonhos, isso nós temos aqui”.

Sororidade foi tema que esteve bastante presente durante o evento. Uma das associadas, Marine Vasconcelos, pontuou a liderança das fundadoras do projeto, “vocês imaginam o nível de coragem que as sócias tiveram de tirar o W Condo do papel?”. O que foi reafirmado em fala de Vera Rogato, também síndica e associada: “Somos privilegiadas, pois somos mulheres que têm outras duas mulheres que acreditam na gente”.

Para Rose Schiapati, sócia do Clube W Condo e Diretora da Sell Administradora, a comunidade hoje é uma grande geradora de negócios para as mulheres que fazem parte. “Já indiquei muitas mulheres e também já fiz muitas conexões valiosas através do Clube”, disse Rose.

“Todas as presentes são líderes e tomadoras de decisões no dia a dia, mulheres que conquistaram a posição que estão hoje e que, para isso, tiveram que, muitas vezes, se masculinizarem para serem respeitadas, por isso fizemos questão de fazer um evento com um Dress Code que exaltasse a beleza feminina e deixamos uma maquiadora à disposição durante as 8 horas de evento”, explicou Wendy Tavares.

"Neste evento, conseguimos celebrar a força, a união e a visão de cada mulher que faz parte deste setor. Criamos um espaço em que a colaboração, o aprendizado e a união são grandes conquistas. O evento foi reflexo de nossa dedicação e do impacto positivo que podemos gerar quando nos unimos em torno de um propósito comum. Juntas, somos imparáveis", concluiu Dil Melo.

