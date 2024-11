Agronegócio Estrondo inicia semeadura da safra 2025

O Agronegócio Estrondo iniciou, no mês de novembro, a semeadura da safra 2025 com condições climáticas altamente favoráveis. Graças às chuvas bem distribuídas e com volumes superiores aos do ano anterior, o plantio ocorre dentro da janela ideal, o que é um indicativo de maior produtividade. A previsão é de que a semeadura da soja seja finalizada até meados de novembro, seguido do milho, que deve ter seu plantio encerrado no início de dezembro. A fase de plantio se completa com o algodão, previsto para ser semeado logo após o milho, reforçando a cadeia produtiva e a importância dessas culturas para a região.

“Este ano é considerado 'neutro' em termos de influência de fenômenos climáticos, como El Niño ou La Niña, o que tende a garantir estabilidade ao longo do ciclo produtivo. Esse cenário é ideal para o planejamento e manejo da safra, permitindo ao Agronegócio Estrondo implementar um conjunto de práticas agrícolas avançadas e sustentáveis. Entre elas, destacam-se o sistema de plantio direto e a rotação de culturas, que juntos contribuem para o aumento da fertilidade do solo, a retenção de umidade e o controle de pragas. Essas práticas estão alinhadas com os compromissos da empresa com a sustentabilidade e a produtividade responsável”, explica Daniel Ferraz, gerente administrativo e financeiro do Agronegócio Estrondo.

A expectativa para a safra 2025 é otimista, tanto em termos de qualidade quanto de volume de produção, com uma infraestrutura e tecnologia agrícola de ponta sendo aplicadas em todas as etapas do processo. "O uso de maquinário moderno, aliado a sistemas de monitoramento climático e de solo, permite uma tomada de decisão rápida e eficaz, assegurando que todas as culturas recebam os melhores tratos e cuidados desde o plantio até a colheita", completa.

O ciclo de colheita está previsto para iniciar com a soja no final de março de 2025 e se estenderá por abril. Em seguida, a colheita do milho ocorrerá no meio do ano, culminando com o algodão, que será colhido ao final do ciclo. Essa organização permite um fluxo contínuo de trabalho, possibilitando que a equipe do Agronegócio Estrondo maximize a eficiência na logística de escoamento e comercialização da produção, atendendo aos mercados nacional e internacional.

Destaques da safra 2025 do Agronegócio Estrondo:

- Previsão de alta produtividade: graças às condições climáticas neutras e à ausência de fenômenos extremos.

- Boas práticas agrícolas: uso de plantio direto e rotação de culturas para preservar o solo e aumentar a resiliência da plantação.

- Tecnologia no campo: maquinário avançado e monitoramento constante para garantir qualidade e produtividade.

- Sustentabilidade: compromisso com práticas de manejo que protegem o meio ambiente e promovem a agricultura regenerativa.

Website: https://br.linkedin.com/company/agroneg%C3%B3cio-estrondo