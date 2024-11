JETOUR e Discovery unem-se ao Cheetah Fund para promover "Travel as ESG"

Na JETOUR Global Travel+ Conference 2024, em Fuzhou, a empresa destacou a importância da conservação da vida selvagem e reafirmou seu compromisso com a filosofia "Travel as ESG Practices". Após exibir uma prévia do documentário Return of the Cheetah, da Discovery, a JETOUR convidou o protagonista do documentário, Hazen Audel, biólogo e artista, para lançar, junto com a empresa, um leilão beneficente em prol da proteção dos guepardos.

A companhia anunciou que toda a receita do leilão será destinada à conservação dos guepardos, reforçando seu apoio à preservação ecológica.

JETOUR: proteção dos guepardos como um compromisso de longo prazo

Durante a conferência, mais de 1.000 pessoas assistiram à prévia do documentário Return of the Cheetah. O documentário, coproduzido pela JETOUR, Discovery Channel e Cheetah Conservation Fund, tem como cenário as planícies da Namíbia e aborda a situação crítica dos guepardos ao redor do mundo. Ele também busca incentivar mais pessoas a se envolverem em atividades de preservação e a proteger o meio ambiente para garantir a sobrevivência da vida selvagem, incluindo os guepardos.

Durante uma conversa sobre a conservação dos guepardos com a Dra. Laura Marker, fundadora do Cheetah Conservation Fund, e Hazen Audel, protagonista do documentário, Ke Chuandeng, Vice-Presidente da JETOUR Auto, afirmou: "O bem-estar público não se resume apenas a doações. Trata-se de incentivar mais pessoas a se envolverem. Por meio de nosso projeto de conservação dos guepardos, queremos aumentar a conscientização sobre a importância da preservação da vida selvagem e inspirar mais pessoas a tomar atitudes. Quando somamos cada pequeno ato de bondade, criamos uma energia capaz de construir um mundo melhor e mais harmonioso".

Em 20 de setembro de 2024, a JETOUR anunciou oficialmente sua parceria estratégica com o CCF na África do Sul. Como parte dessa colaboração, a empresa patrocinou o cuidado de dois guepardos órfãos ou não liberáveis e doará veículos oficiais para apoiar a melhoria dos habitats dos guepardos. A JETOUR também adotou um guepardo selvagem e fez uma parceria com o Discovery Channel para produzir o documentário Return of the Cheetah, que acompanha o crescimento de um filhote de guepardo. Hazen Audel também trouxe sua obra esculpida à mão, intitulada Cheetah's Guardian, para o leilão beneficente. Ele afirmou: "Tenho muita sorte de poder participar deste projeto ESG para a conservação dos guepardos. Durante as filmagens do documentário, fiquei profundamente tocado pelas ações da JETOUR e do CCF para ajudar os guepardos a continuarem a prosperar na Terra. Com as esculturas que criei para a conservação dos guepardos, espero atrair mais pessoas para entender o que está acontecendo no mundo. Gostaria que a receita das esculturas fosse revertida para apoiar os esforços contínuos de conservação da vida selvagem".

Travel as ESG Practices: fortalecendo a estratégia "Travel+"

Atualmente, a missão ESG (Ambiental, Social e de Governança) se tornou uma tendência significativa no desenvolvimento corporativo. Desde sua fundação, a JETOUR incorporou a missão ESG em seus negócios e no seu desenvolvimento global.

Na China, a empresa lançou o programa de caridade de longo prazo "Journey of Hope", focado na educação e na saúde de crianças deixadas para trás. Desde 2020, a JETOUR e seus usuários realizaram mais de 300 atividades beneficentes. A empresa também criou uma seção ESG em seu aplicativo, incentivando os usuários a participarem de atividades de caridade, com planos de realizar 2.000 eventos ao longo da próxima década.

Internacionalmente, a JETOUR segue a filosofia "Em algum lugar, para algum lugar", promovendo diversas atividades beneficentes, como campanhas de segurança no trânsito em Angola, patrocínio de veículos para atletas com deficiência no Peru, apoio à construção de estradas rurais no Cazaquistão e doações para a educação infantil na Arábia Saudita. Por meio dessas iniciativas, a empresa continua a demonstrar que viagem e ESG estão interconectados, criando valor social para as regiões onde atua.

Li Xueyong, Presidente da JETOUR Auto, afirmou: "Com o desenvolvimento dos negócios globais da JETOUR, estamos cada vez mais conscientes da simbiose harmoniosa entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente ecológico. Se tratarmos bem a Terra, ela nos retribuirá. A cooperação com o CCF é apenas o começo. No futuro, continuaremos a apoiar a conservação ecológica e a contribuir para o desenvolvimento sustentável global".

