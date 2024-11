Muitas empresas no Brasil superaram grandes preocupações sobre a inteligência artificial generativa e estão utilizando a tecnologia para aumentar sua produtividade, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Generative AI Services 2024 para o Brasil revela que o crescimento do GenIA em 2022 e 2023 foi inicialmente recebido com medo, ceticismo e proibições organizacionais. Desde então, as empresas perceberam que problemas como alucinações, vazamentos de dados, violações de direitos autorais e custos imprevisíveis podem ser solucionados.

“Os casos de uso do GenIA no Brasil têm gerado resultados extraordinários”, disse Steve Hall, presidente e diretor de IA da ISG. “Os fornecedores de serviços removeram em grande parte as barreirasàadoção, e a GenIA está pronta para tornar as empresas mais competitivas.”

As empresas no Brasil estão implementando diversas aplicações que usam a capacidade da GenIA de "aprender" a partir de grandes volumes de dados estruturados e não estruturados, incluindo texto, imagens e áudio, de acordo com a ISG. Além de resumir conteúdo e responder perguntas sobre dados, o GenIA pode construir bancos de dados e gerar análises, que podem incluir gráficos e mapas. Uma das aplicações mais valiosas que a GenIA abriu é o atendimento ao cliente personalizado e automatizado, que está substituindo os antigos bots de serviço.

A tecnologia também está mudando a forma como as empresas no Brasil realizam o desenvolvimento de software no Brasil, segundo o relatório. Ela pode traduzir linguagens de programação legadas para as modernas, facilitando a migração de aplicações para ambientes em nuvem. A GenIA também automatiza partes do ciclo de desenvolvimento, como a geração de documentação de testes e identificação de falhas, levando a ganhos significativos de produtividade.

As empresas brasileiras estão investindo em serviços de desenvolvimento e implantação para minimizar os desafios do lançamento da GenIA, afirma a ISG. Por exemplo, os fornecedores estão ajudando grandes empresas preocupadas com violações de dados, alucinações, vieses e material inadequado para implementar procedimentos de controle. Muitas empresas de médio porte que carecem da maturidade de dados para desenvolver soluções personalizadas estão adotando soluções pré-configuradas como pontos de entrada rápidos e eficientes para a adoção da GenIA.

A crescente aceitação da GenIA no Brasil também aumentou a demanda por serviços de estratégia e consultoria que ajudam as empresas a integrá-la em suas organizações, segundo o relatório. Os fornecedores estão ajudando grandes organizações a identificar o problema de negócio em questão, avaliar a viabilidade da GenIA como solução e definir uma estratégia de implementação. Muitas empresas de médio porte, como escritórios de advocacia, estão recorrendo a fornecedores para obter orientação especializada na organização e preparação de seus dados para uso com a GenIA.

“Os executivos no Brasil querem evitar tanto usar a GenIA como uma solução genérica, quanto ser excessivamente cautelosos e ficar atrás dos concorrentes”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da pesquisa ISG Provider Lens. “Os fornecedores de serviços podem desempenhar um papel fundamental guiando-os para o sucesso.”

O relatório também examina outras tendências de GenIA que afetam as empresas brasileiras, incluindo o surgimento de plataformas de geração de agentes digitais e considerações para GenIA em indústrias altamente regulamentadas.

Para mais insights sobre os desafios relacionadosàGenIA enfrentados pelas empresas no Brasil, bem como as recomendações da ISG para traçar um caminho a seguir, consulte o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Generative AI Services 2024 para o Brasil disponibiliza as capacidades de 37 fornecedores em quatro quadrantes: Serviços de Estratégia e Consultoria — Grandes Fornecedores, Serviços de Estratégia e Consultoria — Fornecedores Médios, Serviços de Desenvolvimento e Implantação — Grandes Fornecedores e Serviços de Desenvolvimento e Implantação — Fornecedores Médios.

O relatório nomeia A3Data, Accenture, BRQ, CI&T, Compass UOL, Deal, Inmetrics, Logicalis, MadeInWeb, NTT DATA, Peers e Stefanini como Líderes em dois quadrantes cada. Nomeia Deloitte e TIVIT como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a BRLink é nomeada como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em dois quadrantes. A DXC Technology e a GFT são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em A3Data, BRQ, MadeInWeb, Peers e TIVIT.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech é nomeada a ISG CX Star Performer global de 2024 entre os fornecedores de serviços de GenIA. A HCLTech obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para a indústria de tecnologia e serviços de negócios.

O relatório ISG Provider Lens™ Generative AI Services 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única somente nesta página da web.

Sobre a pesquisa ISG Provider Lens™

A série de pesquisas da ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços do tipo que combina pesquisa empírica, baseada em dados, e em análise de mercado com a experiência do mundo real e as observações da equipe global de consultoria da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análise de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, na Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Singapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa global líder em pesquisa e consultoria em tecnologia. Parceira confiável de negócios para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG está comprometida em ajudar corporações, organizações do setor público, e fornecedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento acelerado. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo IA, nuvem e análise de dados; consultoria em sourcing; serviços de governança e gerenciamento de risco; serviços de operadoras de redes; design de estratégia e operações; gestão de mudanças; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG empresa mais de 1.600 profissionais preparados para o digital, atuando em mais de 20 países — uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profundo conhecimento das indústrias e das tecnologias, e suas capacidades de pesquisa e análise de classe mundial, baseadas nos dados de mercado mais abrangentes da indústria. Para mais informações, visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241119598107/pt/

Press:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

will.thoretz@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press for ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

thabata@mondonipress.com.br