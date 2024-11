Nordeste recebe 3° edição do evento internacional ECON

Na primeira semana de novembro, quatro capitais nordestinas – Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza – receberam o Encontro de Negócios das Américas (ECON), um evento que promoveu conhecimento, networking e negócios bilaterais no Brasil e nos Estados Unidos. O ECON buscou apoiar o comércio e o desenvolvimento de parcerias entre empresas brasileiras e norte-americanas.

Em comum, os governos dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco apresentaram suas potencialidades e demonstraram interesse em participar de uma imersão em Orlando, na Flórida, no mês de abril de 2025. Na presença do diplomata Rodrigo Fonseca, que atualmente comanda em Miami a APEX Brasil para a América do Norte e Caribe e também do representante da Select Florida, Fábio Yamada, além do CEO do Econ, Glaucio Uchoa, a governadora potiguar, Fátima Bezerra, que atualmente preside o Consórcio Nordeste, se comprometeu, não somente em ter a aproximação do Rio Grande do Norte com a Flórida, como também dar o start para a participação dos outros estados.

Em João Pessoa, o governador paraibano João Azevêdo apresentou os planos de investimento logístico, portuário e turístico, e enfatizou, como exemplo, a produção de cachaça, um dos principais produtos paraibanos na atualidade. Azevêdo não só se mostrou interessado em participar de uma missão empresarial, em abril, na Flórida como pretende apresentar os potenciais da Paraíba para câmaras diversas nos EUA.

Em Pernambuco, Fábio Yamada, representante da Select Florida, que apoia o desenvolvimento e a expansão da economia da Flórida, que representa um papel fundamental na implementação do comércio e negócios internacionais fez uma explanação para Maurício Laranjeira, da Secretaria Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos do Governo do Estado. Laranjeira, por sua vez, apresentou os investimentos que o estado de Pernambuco tem realizado nas áreas de logística, portuária, industrial, incentivos fiscais, turística e expansão de voos com o mundo e confirmou o interesse em participar de uma missão empresarial nos Estados Unidos.

Dez painelistas brasileiros, residentes nos Estados Unidos, expuseram suas experiências para empresários nas diversas cidades em que o ECON aconteceu. O evento está consolidado como um dos mais importantes no fomento de negócios, criando pontes entre empresários brasileiros que buscam uma abertura para expandir seus produtos ou serviços no mercado americano, o evento chamou a atenção pelos diversos temas apresentados nos respectivos painéis.

Pela primeira vez em Fortaleza (CE) o ECON - Encontro de Negócios das Américas atraiu empresários cearenses na busca de uma aproximação com o mercado americano. O evento foi aberto pelo advogado Vinícius Bicalho, especializado em Imigração, com o tema “Como Imigrar Legalmente para os EUA”. Em seguida, foi a vez da contadora Mayra Chagas, com o painel “Contabilidade Americana: O Segredo dos Empreendedores de Sucesso nos EUA”. A gestora de estratégia Bia Vogel trouxe o tema “Como Abrir ou Expandir Sua Empresa nos EUA”. O tema “Validação de Diploma, Construção de Carreira e Networking nos EUA” foi conduzido pela CEO da Valida USA e CVO da Alcance USA, especialista licenciada na Flórida, Daniela Lopez.

Como a Flórida é a principal porta de entrada para empresas brasileiras interessadas no mercado norte-americano, enquanto o Brasil tem sido consistentemente classificado como o principal parceiro comercial da Flórida em todo o mundo, o CEO do ECON, Gláucio Uchoa, foi o responsável pela apresentação do Missão Flórida, evento que pretende fazer uma imersão empresarial em Orlando, com a presença de mais de 100 empresários brasileiros.

