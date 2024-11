Consciência Negra: racismo é problema no mercado de trabalho

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é uma data significativa no Brasil, dedicada à reflexão sobre a luta da população negra por igualdade e respeito. A data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou contra a escravidão e morreu em 1695. A celebração foi oficializada em 2003 e, desde então, tem servido como um momento de conscientização sobre os desafios enfrentados pela população negra, especialmente em relação ao racismo estrutural.

No ambiente de trabalho, o racismo continua a ser um problema relevante. De acordo com um estudo realizado pela CNN Brasil em 2022, com mais de 4 mil pessoas em sete países, incluindo o Brasil, cerca de 75% das empresas identificam o racismo como a principal forma de discriminação em seus ambientes corporativos. O estudo também aponta que, embora haja esforços em algumas empresas para promover a diversidade e inclusão, ainda há muitos desafios a serem superados.

Canais de denúncias como ferramenta no combate ao racismo

Soluções como os canais de denúncias nas empresas ganham destaque. Para Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, essas plataformas podem ser ferramentas valiosas na identificação e combate ao racismo no ambiente de trabalho. "Canais de denúncias seguros e eficazes permitem que os colaboradores relatem discriminação sem medo de represálias, contribuindo para um ambiente mais justo e inclusivo", destaca Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT oferece auditorias, consultoria empresarial e tecnologia especialmente para Background Check, portal de apelação e Canal de Denúncias.

Website: http://www.iaudit.com.br