São Paulo é palco de exposições voltadas para ancestralidade africana

Em consonância com as discussões propostas pelo tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deste ano, que abordou os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e pelo Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, instituições culturais de São Paulo, uma das cidades mais multiculturais do país, intensificam a importância de refletir sobre o impacto cultural e social da diáspora africana. Exposições em museus como o Museu de Arte Brasileira da FAAP (MAB-FAAP), o Centro Cultural Fiesp e o Museu da Língua Portuguesa trazem ao centro do debate a ancestralidade, a resistência, a espiritualidade e a pluralidade das culturas africanas, convidando o público a revisitar a história e repensar a riqueza cultural deixada como legado por esses povos.

Recém-inaugurada no Museu de Arte Brasileira da FAAP, a exposição inédita "Ancestral: Afro-Américas - Estados Unidos e Brasil" reúne 134 obras de 74 grandes artistas afrodescendentes, como os brasileiros Abdias do Nascimento, Bispo do Rosário, Gabriella Marinho, Gê Viana, Mônica Ventura, Rosana Paulino, e os norte-americanos Kara Walker, Hank Willis Thomas, Simone Leigh, que traz a obra "Las Meninas" de sua coleção pessoal, e Nari Ward, com um trabalho criado em solo brasileiro exclusivamente para a ocasião. Sob a curadoria conjunta de Ana Beatriz Almeida e Lauren Haynes, a exibição marca as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, afirmando a relevância das raízes africanas na sua formação de ambos os países, até dia 26 de janeiro de 2025.

O Centro Cultural Fiesp, localizado na Avenida Paulista, traz mais de 300 objetos do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP) apresentados na exposição "Outros navios: uma coleção afro-atlântica". Aqui os curadores Carla Gibertoni Carneiro, Renato Araújo da Silva e Rosa C. R. Vieira destacam joias, tecidos, máscaras e esculturas de madeira e bronze, de culturas diferentes da África (Ashante, Senufo, Iorubá, Edo, Daomé, Luba, Kuba), como também das práticas religiosas afro-brasileiras, sobretudo de origem nagô. A mostra segue em cartaz até 16 de fevereiro de 2025.

Já o Museu da Língua Portuguesa destaca as presenças africanas na forma como os brasileiros se expressam na exposição temporária?"Línguas africanas que fazem o Brasil" em cartaz até janeiro de 2025, com curadoria do músico e filósofo?Tiganá Santana. A mostra explora as influências na comunicação verbal e não-verbal por meio de uma série de registros de manifestações culturais afro-brasileiras e de conteúdos sobre as línguas africanas e sua presença no português do Brasil, além de obras das artistas Aline Motta, Rebeca Carapiá e da designer Goya Lopes.

Exposições como essas propõem não apenas um resgate histórico, mas também uma oportunidade de reescrever e ressignificar a história a partir da voz e da vivência de quem descende diretamente do legado afrodescendente. Em um país onde a população negra representa 55,5% do total de habitantes (sendo 45,3% de pessoas pardas e 10,2% de pessoas pretas), de acordo com dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a conscientização sobre o passado e a valorização das heranças culturais africanas, que permeiam profundamente a cultura e a identidade brasileiras, tornam-se ainda mais relevantes para construir uma sociedade mais justa e inclusiva.

Serviço:

Exposição "Ancestral: Afro-Américas - Estados Unidos e Brasil"

Curadoria: Ana Beatriz Almeida e Lauren Haynes

Patrocínio: BB Asset, Bradesco, Caterpillar, Instituto CCR, Citi, Itaú Unibanco, Whirlpool e Bank of America

Apoio: Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP e Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil

Local: MAB - FAAP – Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Período: 29 de outubro de 2024 a 26 de janeiro de 2025

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita.

Exposição "Outros navios: uma coleção afro-atlântica"

Curadoria: Carla Gibertoni Carneiro, Renato Araújo da Silva e Rosa C. R. Vieira

Local:?Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp – Avenida Paulista, 1313

Período: 24 de julho de 2024 a 16 de fevereiro de 2025de terça a domingo, das 10h às 20h

Entrada gratuita.

Exposição "Línguas africanas que fazem o Brasil"

Patrocínio: Petrobras, CCR, Instituto Cultural Vale, John Deere Brasil | Apoio: Itaú Unibanco, Grupo Ultra e CAIXA

Local: Museu da Língua Portuguesa - Praça da Luz, s/nº - Portão 1, São Paulo

Período: 24 de maio de 2024 a janeiro de 2025

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h, entrada até 16h30

Entrada gratuita aos finais de semana. Demais dias, R$24,00 (inteira).

Website: https://www.faap.br/mab/