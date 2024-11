A Textron Aviation anunciou hoje que o Cessna Citation Ascend continua a progredir no seu programa de certificação e será equipado com os aprimoramentos mais recentes do conjunto de aviônicos Garmin G5000. Este convés de voo proporcionará aos pilotos avanços tecnológicos significativos quando entrar em serviço, previsto para 2025.

O Cessna Citation Ascend foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

O programa Ascend inclui dois artigos de teste, Protótipo (Proto) e P1, que acumularam cerca de 600 horas de voo em mais de 200 voos.

"Os jatos executivos Citation são renomados por seu desempenho e produtividade superiores”, disse Lannie O'Bannion, vice-presidente sênior de Vendas Globais e Operações de Voo. “Incluir o Garmin G5000 no Citation Ascend demonstra o nosso compromisso contínuo em projetar e entregar a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Mal podemos esperar para ver esta aeronave sendo entregue aos clientes.”

O Ascend foi projetado com um novo cockpit, desempenho aprimorado e uma cabine luxuosa para o mercado de jatos executivos de médio porte. O recurso aviônico de última geração da aeronave, os aceleradores automáticos, a alta capacidade de carga útil e o alcance impressionante oferecem aos clientes uma carga de trabalho reduzida para o piloto e a capacidade de fazer mais e ir mais longe.

Quando equipado com o mais recente conjunto de aviônicos Garmin G5000, o Ascend contará com uma série de novos recursos e tecnologias avançadas da Garmin, incluindo o Sistema de Orientação por Visão Sintética (SVGS), exibido nos principais displays de voo, que se acoplaàTecnologia de Visão Sintética (SVT) para oferecer suporteàaproximação mínima de até 150 pés (aprox. 46 m). O SVGS fornece uma representação contínua e geoespacialmente correta da topografia de cena externa, que pode incluir obstáculos, aumentados pela visualização da pista.

Capacidades SVT expandidas para roteamento aprimorado de pistas de taxiamento

Aprimoramentos de SVT incluem visão exocêntrica 3D do ambiente do aeroporto SafeTaxi® para auxiliar a consciência situacional durante o taxiamento. O SVT também exibe plantas de edifícios em 3D, incluindo hangares, terminais e torres, pistas de táxi, pátios, placas e outras marcações para reduzir as incursões na pista, fornecendo orientação durante o taxiamento em aeroportos contidos no banco de dados SafeTaxi. Os aprimoramentos também oferecem suporteàconsciência situacional do piloto com o aumento da clareza topográfica, aprimoramento dos limites de água e terreno, melhora da exibição de obstáculos e linhas de energia e aprimoramento das representações de sinalização de pistas e aeroportos. O SVT introduz vários pontos de vista pela primeira vez e integra-se com o novo recurso Taxiway Routing, que permiteàtripulação de voo utilizar o controlador de tela sensível ao toque para inserir rotas de taxiamento, que então fornece orientação nos mapas de navegação 2D ou representações 3D do SVT, especialmente em aeroportos grandes, desconhecidos e complexos durante condições de baixa visibilidade.

Maior conscientização e separação do tráfego

O Ascend pode utilizar a capacidade padrão de vigilância dependente automática por radiodifusão (ADS-B) para exibição de Informações de Tráfego no Cockpit (CDTI) e de separação visual assistida (CAVS). O CAVS aumenta a conscientização dos pilotos sobre o tráfego e os auxilia a manter uma separação das aeronaves precedentes equipadas com ADS-B durante as aproximações visuais para pouso. O Runway Occupancy Awareness (ROA, Consciência de Ocupação da Pista) utiliza o Surface Indications and Alert (SURF-IA, Indicações de Superfície e Alerta) e os dados ADS-B para gerar alerta durante uma tentativa de decolagem ou pouso em uma pista ocupada.

Conectividade avançada e troca de dados

Para regiões qualificadas, o GDL 60 Datalink oferece opções de conectividade e troca de dados de alta largura de banda, incluindo redes Bluetooth, Wi-Fi e LTE. O GDL 60 apresenta a capacidade de concluir downloads automáticos de bancos de dados sem fio por meio de conexões de rede enquanto a aeronave está desligada. Além disso, melhorias no GDL 69A opcional permitem que o conjunto Garmin G5000 acesse mais produtos SiriusXM Weather.

Exibição abrangente e consciência situacional

O conjunto de aviônicos integrados G5000 apresenta três monitores de voo orientados para paisagem com capacidade de tela dividida para permitir que os pilotos visualizem simultaneamente mapas, gráficos, listas de verificação, Sistema de Percepção e Alarme de Proximidade do Solo (TAWS), Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisões (TCAS), informações do plano de voo, clima e muito mais, aumentando a consciência situacional da tripulação de voo. Também inclui a Tecnologia de Visão Sintética (SVT) e radar meteorológico avançado totalmente automático, apresenta conformidade com ADS-B Out e permite o crescimento e expansão futuros por meio de atualizações de software.

A Textron Aviation anunciou em maio que o campeão de vendas Cessna Citation Latitude e o carro-chefe Citation Longitude também contarão com esses aprimoramentos do conjunto de aviônicos Garmin G5000.

Sobre a Cessna Citation Ascend

Com recursos elegantes e modernos, os clientes irão desfrutar de muitos dos luxos encontrados nos best-sellers Citation Latitude e Citation Longitude, incluindo um piso plano que proporciona um espaço generoso às pernas e flexibilidade aos passageiros. A aeronave irá oferecer motores Pratt & Whitney Canada PW545D projetados para fornecer eficiência de combustível e maior empuxo, bem como aviônica Garmin G5000 de última geração que apresentam o software e hardware mais recentes, incluindo tecnologia de aceleração automática. O Ascend também possui uma Unidade de Energia Auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL] aprovada para operações autônomas.

Com 19 portas de carregamento USB padrão e três tomadas universais em toda a aeronave, toda a tripulação e passageiros terão acesso a pelo menos uma porta de carregamento no Citation Ascend. A aeronave tem uma configuração padrão de assentos para nove passageiros.

Para mais informação e especificações da aeronave, acesse cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para obter mais informações, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informação, acesse: www.textron.com.

