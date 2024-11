IBRI realiza curso com casos práticos de Inteligência Artificial em RI

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realiza, em 21 de novembro de 2024, das 18:00 às 21:00, o curso on-line "Casos práticos de Inteligência Artificial em Relações com Investidores". O curso será ministrado por Jéssica Regina, fundadora da Financ.ia, a primeira startup brasileira dedicada à educação em Inteligência Artificial (IA) para o setor financeiro.



O primeiro curso do IBRI sobre o assunto "Inteligência Artificial na Prática para Relações com Investidores" foi apresentado por Jéssica Regina, em formato presencial, na MZ Arena, em 16 de setembro de 2024, em São Paulo (SP).



"Esse curso irá expandir a mente dos profissionais de RI para trabalharem diferente em seu dia a dia. Vamos ver aplicações práticas que impactam diretamente o desempenho profissional no setor, com ganho de produtividade, insights estratégicos e agilidade. Fizemos a turma presencial e foi um sucesso, após muita procura resolvemos fazer também a versão on-line para que profissionais de todo o país possam se qualificar nessa nova tecnologia tão disruptiva", diz Jéssica Regina. O curso conta com o apoio da MZ.



Sobre o IBRI



O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) foi criado em 5 de junho de 1997 com o objetivo de valorizar o papel da comunidade de profissionais de Relações com Investidores no Mercado de Capitais brasileiro, e contribuir para seu fortalecimento e aperfeiçoamento.



Para inscrições e mais informações sobre o curso "Casos práticos de Inteligência Artificial em Relações com Investidores", basta acessar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vN-G0hTUlzxNbipD3oXRKqSAMM_DmsZOwB8r9wOm-3FiJQ/viewform?pli=1

Website: http://www.ibri.com.br