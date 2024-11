Setor de franquias registra alta de 12,8% no faturamento

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que mede o desempenho do setor, o mercado de franquias registrou um crescimento nominal de 12,8% no segundo trimestre deste ano, passando de R$ 54,253 bilhões no mesmo período de 2023, para R$ 61,205 bilhões entre abril a junho de 2024.



Entre os segmentos analisados, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Alimentação – Food Service e Casa e Construção foram os que registraram melhores desempenhos no período. Para o sócio-diretor da franquia de alimentação saudável Sucão, Filipe Falcão, o setor de franquias no Brasil está vivendo um momento muito positivo, com recuperação e crescimento em várias áreas.



“As franquias têm se mostrado uma opção atrativa para empreendedores que buscam segurança e um modelo de negócio testado e consolidado. O suporte ao franqueado e a força das marcas contribuem para essa estabilidade, mesmo em um cenário econômico desafiador. É um modelo que continua crescendo e se adaptando às novas necessidades do consumidor”, avalia o empresário.



Dos onze segmentos listados pela ABF, Alimentação – Food Service alcançou o segundo melhor desempenho (16,4%). Falcão atribui esse crescimento à mudança nos hábitos de consumo, com mais pessoas buscando praticidade sem abrir mão de uma alimentação de qualidade.



“Além disso, o aumento da demanda por opções saudáveis também impulsiona o setor. A expansão dos serviços de delivery e a digitalização do atendimento foram outras peças-chave nesse crescimento, facilitando o acesso dos clientes às suas marcas favoritas”, acrescenta.



Segundo o levantamento, a região Sudeste apresentou uma ligeira alta no faturamento, indicando a busca de eficiência e o uso mais intensivo da tecnologia e multicanalidade. “Este é o momento ideal para empreendedores investirem em franquias, especialmente aquelas que já possuem um padrão consolidado. Além disso, esse modelo oferece a estrutura e o suporte necessário para ajudar o empresário a superar os desafios operacionais e a focar no crescimento do negócio”, ressalta Falcão.



A expansão do setor tem refletido diretamente na economia do país, impulsionando a criação de oportunidades de emprego e empreendedorismo. A pesquisa indica que a mão de obra empregada pelo setor teve alta de 3,85% no período analisado, passando de 1,612 milhão para 1,674 milhão. “Com a crescente adesão de novos franqueados, o setor continua a se fortalecer e a se adaptar às novas demandas do mercado”, destaca.



“Vale destacar que o setor de alimentação saudável está particularmente em alta. As pessoas estão mais conscientes sobre o que consomem e buscam opções que conciliam sabor e saúde. O setor está atento a essas tendências, isso também representa uma ótima oportunidade para quem quer investir no segmento”, completa o empresário.