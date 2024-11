Dotz registra primeiro lucro líquido desde o IPO

A Dotz, um ecossistema de negócios composto por Loyalty por Coalizão, SuperApp e Techfin, fecha o terceiro trimestre do ano com o marco mais relevante após seu IPO. Operando no mercado em um novo patamar de rentabilidade, a companhia registrou, no período, o primeiro lucro líquido desde o IPO e mais um EBITDA positivo, de R$ 6,3 milhões. Com uma melhora significativa de R$ 42,4 milhões no comparativo dos primeiros nove meses do ano passado, a empresa vem demonstrando potencial de evolução mês a mês, em uma clara consolidação no acumulado anual.



“Seguimos focados no crescimento do negócio de Techfin, na consolidação de loyalty através da expansão do novo produto Dotz Pay e no crescimento de bancos. Isso tudo junto de um foco contínuo em eficiência operacional para solidificar nosso ecossistema, firmes na missão de proporcionar os melhores resultados em todas as pontas”, comenta Otávio Araújo, CEO da Dotz. “Nós também entendemos que ao integrar estratégias de fidelidade, cashback, descontos e benefícios, por meio da coalizão entre serviços e parceiros, temos dado mais oportunidades para a população enfrentar os desafios econômicos atuais no país”, explica.



Na evolução do ano, os números se mantêm consistentes. No quarto trimestre de 2023, a Dotz registrou um EBITDA positivo de R$2,2 milhões, melhorando em R$26,8 milhões seu resultado em comparação ao mesmo período do ano anterior. Isso representou o primeiro ponto de virada em direção ao breakeven operacional. Nesse movimento de consolidação, o 1T24 foi logo marcado por uma nova proposta de valor para o mercado B2B (varejo), desenvolvendo uma jornada digital mais completa e com um cross sell mais eficiente entre os produtos de fidelidade e financeiros. Essas ações fizeram com que a companhia mantivesse o EBITDA positivo no segundo trimestre de 2024, de R$ 5,5 milhões, além de uma melhora de R$ 15,3 milhões se comparado ao segundo trimestre de 2023.



Continuando esse movimento, o terceiro trimestre de 2024 comprova também a evolução de Techfin, com R$ 20,3 milhões de faturamento, um crescimento de 22,6% quando comparado ao 3T23. No acumulado do ano, o crescimento é ainda mais expressivo: R$ 61,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, comparado com R$ 41,5 milhões em igual período do ano anterior, sendo um crescimento de 49,4%.



Já sobre a proposta de valor no varejo, o impacto da coalizão gerada pela companhia se dá pelo desenvolvimento contínuo do novo produto para o varejo, o Dotz Pay, que engloba formas de pagamento no PDV (como dotz e outros programas), além do conceito Buy Now Pay Later, concretizado pelo Dotz Parcela. Na frente de bancos, a união com parceiros importantes como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco C6, também consolida o modelo de negócio. Por meio do acúmulo de Dotz que os clientes destas instituições bancárias recebem ao utilizar seus cartões de créditos, é gerado uma renda extra que pode ser trocada por produtos, passagens aéreas e até mesmo dinheiro na Conta Dotz.



“Todas as nossas estratégias estão diretamente ligadas ao aumento do poder de compra do brasileiro. Queremos que essas pessoas cheguem ao final do mês com uma renda extra, para utilizar com produtos ou serviços que não estão presentes na rotina, ampliando e viabilizando também o acesso ao lazer e mais qualidade de vida”, finaliza Otávio.

