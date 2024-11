A Lenovo GroupLimited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias ("o Grupo"), anunciou hoje os resultados do 2º trimestre do ano fiscal de 2024/25, relatando aumentos significativos e crescimento no lucro líquido, com crescimento anual de receita pelo 4º trimestre consecutivo e um grande aumento anual de receita de dois dígitos em todos os seus grupos de negócios. A receita do Grupo aumentou 24% ano a ano, atingindo US$ 17,9 bilhões. O lucro líquido subiu 48% ano a ano, chegando a US$ 404 milhões com base em normas de relatórios financeiros fora de Hong Kong (não-HKFRS)[1], e a receita fora do segmento de PCs aumentou cinco pontos em relação ao ano anterior, representando agora 46% do total. Os resultados do Grupo refletem sua estratégia clara, excelência operacional, investimentos em P&D, inovações em IA híbrida e presença global.

A estratégia de IA híbrida do Grupo e anos de investimento contínuo em P&D e inovações estão gerando resultados, com sua primeira fase de PCs com IA, lançada na China em maio de 2024, já representando uma participação de dois dígitos no total de envios de notebooks no mercado chinês. Lançamentos recentes de PCs com IA para o mercado global com a Lenovo AI Now também foram bem recebidos. Para IA empresarial, o Grupo está aproveitando sua infraestrutura híbrida completa e o Lenovo Hybrid AI Advantage para captar oportunidades de crescimento. Esse foco incansável na inovação em IA e no investimento em P&D (com aumento de 10% em relação ao ano anterior, para US$ 548 milhões) está consolidando a diferenciação de mercado e a liderança do Grupo no setor.

Visando o crescimento, a Lenovo continuará a investir na inovação em IA híbrida para acelerar ainda mais o crescimento e o aumento da lucratividade, com otimismo de que o ritmo atual se manterá ao longo do restante do ano fiscal.

O Conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo provisório de 8,5 centavos de HK por ação.

Citação do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

"No último trimestre, alcançamos um crescimento robusto, sustentável e acelerado, marcando mais um período de expansão de receita em todos os grupos de negócios. Esse momento significativo é impulsionado por nossa estratégia clara, investimento em inovação, excelência operacional e presença global, além de nosso compromisso com a IA híbrida, onde estamos reforçando nossa diferenciação no mercado e liderança no setor. Olhando para o futuro, estamos confiantes de que nossos avanços contínuos em inovação em IA híbrida continuarão a acelerar o crescimento e a lucratividade, nos impulsionando pelo restante do ano fiscal".

Destaques financeiros:

2º trimestre do ano fiscal de 24/25 Milhões de US$ 2º trimestre do ano fiscal de 23/24 Milhões de US$ Diferença Receita do Grupo 17.850 14.410 24% Rendimento antes dos impostos 473 358 32% Rendimento líquido (lucro atribuível aos acionistas) 359 249 44% Rendimento líquido (lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS) [1] 404 273 48% Lucro básico por ação (centavos de dólar) 2,92 2,09 0,83

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): crescimento significativo e rentabilidade líder, com aceleração em IA pessoal

Desempenho do 2º trimestre do ano fiscal de 2024/2025:

O IDG apresentou um forte trimestre com crescimento de receita de dois dígitos ano a ano, com receita de US$ 13,5 bilhões, um aumento anual de 17%.

O setor de PCs expandiu sua liderança de mercado para quase 24% de participação, aumentando a vantagem sobre o segundo colocado em quatro pontos, com os PCs com IA alcançando uma participação de dois dígitos no total de remessas de notebooks do Grupo no mercado chinês.

Os setores de smartphones e tablets apresentaram um forte crescimento de receita de dois dígitos, com aumentos de 43% e 19% ano a ano, respectivamente, com crescimento acentuado de smartphones nos mercados da América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico.

Oportunidades e crescimento sustentável:

O mercado de PCs deve se recuperar de maneira estável e iniciar um novo ciclo de atualização impulsionado pelos PCs com IA, crescendo gradualmente para representar aproximadamente 80% do cenário do setor de PCs até 2027.

A nova evolução das tecnologias de IA também deve promover uma atualização no mercado de smartphones.

O IDG continuará a explorar seus cinco recursos de PCs com IA para estabelecer a liderança no mercado de PCs com IA, enquanto constrói um portfólio de dispositivos com IA mais diversificado.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG): crescimento acelerado, desenvolvendo infraestrutura de IA híbrida

Desempenho do 2º trimestre do ano fiscal 2024/2025:

Com o forte crescimento da nuvem e a recuperação dos negócios empresariais, o ISG alcançou um novo recorde trimestral, com aumento de 65% na receita ano a ano, totalizando US$ 3,3 bilhões.

As perdas operacionais continuaram a diminuir, com o grupo de negócios no caminho para alcançar o equilíbrio financeiro.

A receita combinada de armazenamento, software e serviços cresceu 35% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde anual histórico. A receita dos servidores refrigerados a líquido Lenovo NeptuneTM do ISG cresceu 48% ano a ano.

Oportunidades e crescimento sustentável:

O ISG continuará a fortalecer o modelo de negócios para empresas e PMEs, incluindo a simplificação de portfólios e a melhoria das operações, além de diversificar os clientes provedores de serviços em nuvem.

Ele continuará a criar diferenciação com sua tecnologia líder de resfriamento líquido, para atender às crescentes demandas de desempenho e eficiência energética das cargas de trabalho de IA.

Além disso, o ISG continuará a expandir parcerias estratégicas essenciais para desenvolver soluções de infraestrutura de IA híbrida.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG): crescimento de dois dígitos e alta margem, desenvolvendo as vantagens da IA híbrida

Desempenho do 2º trimestre do ano fiscal 2024/2025:

O SSG estendeu sua sequência de crescimento de receita de dois dígitos por 14 trimestres consecutivos, com receita de US$ 2,2 bilhões e uma margem operacional de 20%.

A distribuição de receita de serviços gerenciados e de serviços de projetos e soluções cresceu três pontos percentuais em relação ao ano passado, representando quase 60% da receita do SSG.

As principais ofertas, como soluções para o local de trabalho digital, nuvem híbrida e soluções sustentáveis, também apresentaram um crescimento robusto.

Oportunidades e crescimento sustentável:

O mercado global de serviços de TI deve registrar um crescimento constante de dois dígitos nos próximos três anos, com os serviços de IA se expandindo a uma taxa mais de duas vezes superior ao crescimento do mercado, tornando-se o principal impulsionador do mercado de serviços de TI.

A Lenovo continuará a incorporar IA em suas principais ofertas, como soluções para o local de trabalho digital, nuvem híbrida e soluções de sustentabilidade.

O SSG desenvolverá mais serviços nativos de IA para que os clientes adotem casos de uso de IA e aproveitem as oportunidades de IA híbrida.

Destaques de ESG e corporativos

Conquistas, anúncios e compromissos notáveis no último trimestre incluem:

[1] A medida não-HKFRS foi ajustada excluindo-se as variações de valor justo de ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições, e a depreciação de ativos intangíveis; e os efeitos fiscais correspondentes, se houver.

LENOVO GROUP LIMITED RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 (em milhões de US$, exceto dados por ação)

Segundo trimestre de 2024/2025

Segundo trimestre de 2023/2024

DIFERENÇA ANUAL Receita 17.850 14.410 24% Lucro bruto 2.796 2.522 11% Margem de lucro bruto 15,7% 17,5% (1,8) pts Despesas operacionais (2.145) (2.008) 7% Despesas de P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (548) (498) 10% Relação despesas/receita 12,0% 13,9% (1,9) pts Lucro operacional 651 514 27% Outras receitas não operacionais/(despesas) - líquidas (178) (156) 13% Rendimento antes dos impostos 473 358 32% Tributação (90) (69) 31% Lucro do período 383 289 33% Participações não controladoras (24) (40) (38)% Lucro atribuível aos acionistas 359 249 44% Lucro atribuível aos acionistas - não HKFRS [1] 404 273 48% EPS (centavos de dólar)

Básico

Diluído

2,92

2,78

2,09

1,99

0,83

0,79

