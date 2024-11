Em uma conquista espetacular para a saúde pública, a Suécia anunciou que está quase alcançando o status de país livre de fumo, com a prevalência do tabagismo caindo para apenas 5,3% na população em geral. Ainda mais notável é a taxa de 4,5% entre os cidadãos que experimentaram as políticas suecas ao longo de suas vidas, superando significativamente as metas da União Europeia.

Um novo relatório da We Are Innovation revela as chaves do sucesso da Suécia: uma abordagem “Triple-A” exclusiva que combina acessibilidade, aceitabilidade e preço acessível de alternativas inovadorasànicotina. A análise mostra que os migrantes europeus na Suécia têm uma taxa de tabagismo de apenas 7,8%, em comparação com 24% em seus países de origem, o que demonstra a eficácia das políticas suecas além das fronteiras culturais.

“A façanha da Suécia consiste em repensar como as sociedades podem enfrentar desafios de saúde pública por meio da inovação”, diz Federico N. Fernández, CEO da We Are Innovation. “A drástica redução nas taxas de tabagismo, particularmente entre os migrantes europeus, prova que, quando você combina uma regulamentação inteligente com a escolha do consumidor, é possível alcançar o que antes era considerado impossível”.

O sucesso da experiência sueca é evidenciado por uma notável redução de 65% nas taxas de tabagismo de 2008 a 2024, enquanto a média europeia permanece em 24%. Essa façanha coloca a Suécia como o país da UE com as menores taxas de consumo de cigarros e entre as três menores taxas de mortalidade por câncer de pulmão na Europa.

Os dados específicos de gênero mostram que 75% dos ex-fumantes masculinos escolheram o snus como sua principal alternativa, enquanto mais de 50% das ex-fumantes femininas preferiram os sachês de nicotina, destacando a importância de opções diversas sem fumaça.

O impacto das políticas da Suécia é particularmente evidente entre os migrantes europeus, que seriam três vezes mais propensos a fumar se tivessem permanecido em seus países de origem. Essa diferença marcante corrobora a eficácia da abordagem abrangente da Suéciaàinovação em nicotina eàpolítica de saúde pública.

