A Quincy Data, o principal fornecedor de tecnologia de dados de mercado de latência ultrabaixa, anunciou hoje um serviço de sincronização que abrange as principais bolsas financeiras dos EUA com precisão de subnanosegundos. A Sincronização de Tempo como um Serviço (TSaaS) da Quincy oferece uma solução apta para a utilização (plug-and-play) para a distribuição precisa do tempo nas regiões metropolitanas de Nova Jersey e Chicago. Enquanto as empresas comerciais buscam maior precisão e resiliência, o TSaaS da Quincy simplifica a complexidade da construção interna de sistemas avançados de distribuição de tempo.

O cofundador da Quincy Data, Bob Meade, disse: “A Quincy Data se posiciona de forma única para oferecer um serviço de sincronização de tempo unificado e resiliente em diversos locais de negociação de câmbio. Aproveitamos a nossa vasta experiência em engenharia de latência ultrabaixa para oferecer um serviço que pode ser utilizado por uma grande diversidade de empresas”.

A cofundadora da Quincy Data, Stephane Tyc, disse: “Não é economicamente vantajoso para empresas individuais desenvolver e é muito desafiador manter esses sistemas extremamente precisos. A ideia de um serviço compartilhado é a base da oferta oferecida pela Quincy Data aos seus clientes”.

A necessidade de uma latência ultrabaixa no ambiente de negociação atual requer cada vez mais a medição de tempo com precisão de subnanosegundos. O serviço da Quincy Data aborda dois grandes desafios das empresas ao negociarem nos mercados financeiros: sincronizar relógios para além de data centers locais e garantir a rastreabilidade a um padrão de tempo oficial. O TSaaS da Quincy é composto por duas redes White Rabbit resistentes a falhas, uma na área metropolitana de Nova Jersey e outra na área metropolitana de Chicago, garantindo uma precisão confiável de subnanosegundos em cada área metropolitana.

Sobre Quincy Data: A Quincy Data é a principal fornecedora global de tecnologia de dados de mercados de latência ultrabaixa. A empresa atende às empresas comerciais mais sofisticadas e bem-sucedidas ativas nos mercados financeiros globais. A empresa atende aos grandes centros financeiros na América do Norte, Europa e Ásia. A maioria dos serviços da Quincy oferece a latência mais baixa disponível. Vale ressaltar que a Quincy oferece a melhor latência para qualquer serviço em uma base de igualdade de condições para todos os clientes. Saiba mais em www.quincy-data.com.

