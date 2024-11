Último dia do Focus Fashion Summit é marcado por palestras de comportamento

O último dia da 6ª edição do Focus Fashion Summit, evento da indústria têxtil de moda, foi marcado por palestras que abordaram as tendências em comportamento. Jorge Grimberg, Especialista em Pesquisa de Tendências começou o dia explorando como os consumidores buscam, cada vez mais, marcas que se conectem com as suas emoções e desafios complexos.

A Cool Hunter Silvia Scigliano levantou as diferenças e semelhanças entre as gerações no consumo de moda, bem como na percepção de marcas e tendências. Em seguida, Fernanda Raphaelli, Industy Lead Fashion do TikTok, explicou como o universo de umas das plataformas criativas mais influentes da atualidade é democrático e movido pela comunidade.

Algumas estratégias de collabs nas redes sociais que agregam valor à marca, conectam nichos e ampliam audiências foram compartilhadas por Márcio Buzelin, músico do Jota Quest, Amira Ayoub, Head de Marca do Pão de Açúcar, Cauê Zaccaroni, Comercial Partnership Manager do Alok Music, Cássio Reis, ator e apresentador, e Rafael Amorim, Fundador da Stage Collab.

Ao lado de Talita Paparelli e Leonardo Hallal, da Focus Têxtil, a CBO da InBrands, Adriana Bozon, exibiu ao público sua nova collab exclusiva e falou sobre o mercado de beachwear. Por fim, Mari Maria, empresária e influenciadora digital, junto de Ligia Vulcano, Head de Marketing&Inovação da Flora, explicou todo o processo de construção da OX e como buscou impactar positivamente a vida dos consumidores, visando reafirmar o compromisso com autenticidade e responsabilidade.

Na Arena Focus Têxtil, estiveram em pauta temas como mercado de luxo na moda, estamparia, ecodesign, inteligência artificial e e-commerce.

Encontro da indústria têxtil de moda

O Focus Fashion Summit aconteceu entre os dias 05 e 07 de novembro, no Pró Magno Centro de Eventos, e reuniu grandes nomes da indústria têxtil e de moda que discutiram temas como inovação, tendências, tecnologia, redes sociais e sustentabilidade em mais de 40 talks e painéis.

Nos três dias de evento, o público também teve acesso a produtos, serviços e informações de interesse do setor, além dos mais recentes avanços em tecnologia têxtil, design sustentável e práticas de inclusão social, reforçando o compromisso da indústria com um futuro mais consciente e responsável.

Além de toda a programação, o Hub de Soluções, uma das novidades da edição anterior, retornou em 2024. A iniciativa forneceu oportunidades de negócios e parcerias entre estilistas, compradores e empreendedores, abrangendo diversos segmentos, como moda feminina, masculina, fitness, uniforme, estamparia, infantil, moda praia, acessórios e calçados.

“O Focus Fashion Summit é um ponto de encontro essencial para toda a indústria têxtil. Proporciona um espaço de troca de ideias e experiências que fomentam o mercado. É gratificante ver reunidos tantos profissionais e marcas empenhados em construir um futuro melhor”, afirma Yoni Stern, Diretor Executivo da Focus Têxtil.

Assessoria de Imprensa - Grupo Trama Reputale:

E-mail: imprensa.focusfashionsummit@tramaweb.com.br

Carol Rios: (11) 11 93256-2950/ crios@tramaweb.com.br

Lizandra Cardelino: (11) 95054-8560/ lizandra@tramaweb.com.br

Sobre o Focus Fashion Summit

Idealizado e promovido pela Focus Têxtil, uma das maiores importadoras de artigos têxteis da América Latina, e pelo Instituto Focus Têxtil, o Focus Fashion Summit reúne players da cadeia da moda, como atacadistas, confeccionistas, estilistas, compradores, empreendedores, designers e estudantes. Oferece produtos, serviços, informações e network que fortalecem a indústria de moda no Brasil.

Com palestras e conteúdos apresentados por grandes nomes do mercado, o evento explora estratégias inovadoras e práticas atuais que impulsionam o segmento a novos patamares, além de discutir o futuro do segmento.

Uma das principais atrações do evento é o Hub de Soluções, um ponto de encontro entre marcas e confeccionistas. Com a participação de mais de 140 empresas de diversos segmentos, o Hub promove um ambiente de troca e colaboração que gera oportunidades de negócios estratégicas e impulsiona a inovação no setor têxtil.

Sobre a Focus Têxtil

Fundada há mais de 80 anos, a Focus Têxtil é uma das maiores importadoras de artigos têxteis da América Latina. Sempre em busca do melhor produto aliada ao amplo conhecimento, a empresa tem como missão inspirar clientes agregando valor e oferecendo informação de moda por meio de um mix completo de tecidos e serviços.

Em seu portfólio, a Focus Têxtil conta com mais de seis mil produtos que atendem os segmentos feminino, masculino, activewear, lingerie, beach, workwear, denim, infantil, meias, home, calçados, acessórios e estampados. Por meio de estudo de comportamento, consumo e mercado são desenvolvidas e criadas coleções com novas texturas, composições, cores e padronagens a cada estação.

Atualmente, a Focus Têxtil tem dois espaços de atendimento ao cliente, localizados em São Paulo, nos bairros Bom Retiro e Barra Funda. Em cada Showroom, o cliente recebe um atendimento personalizado e poderá ter acesso a todos os artigos disponíveis, acervo de peças de pesquisa, além de contar com uma equipe capacitada com informações sobre tendências de moda.

A empresa ainda conta com o seu braço social, o Instituto Focus Têxtil, cuja missão é fomentar a sustentabilidade na cadeia têxtil por meio de ações de conscientização e desenvolvimento social. Os projetos realizados incentivam o empreendedorismo, estimulam a criatividade de novos talentos e buscam facilitar o acesso à capacitação de profissionais do setor, diminuindo a desigualdade social.

Website: https://www.instagram.com/focusfashionsummit/