Empresa realiza projetos visuais para igrejas

A Global Projetores, empresa que atua com a venda de projetores multimídia, completa 29 anos de criação de projetos personalizados para igrejas em 2024. A empresa iniciou as atividades em 1995, em São Paulo (SP), com a venda de projetores para todas as áreas, e hoje atua com maior especialidade com empresas e templos de comunidades evangélicas.

O negócio mudou o foco para as igrejas durante a pandemia de Covid-19, ao longo de 2021, quando organizações de todo o país, de diversos portes e setores, tiveram que fechar suas portas por conta das medidas de quarentena e isolamento social, decretadas a fim de conter o contágio da doença.

Eduardo Vieira, diretor da Global Projetores, conta que o negócio é uma empresa familiar, fundada pelo pai, Douglas Vieira. “Mudamos o foco do nosso negócio durante os meses de confinamento, quando as empresas tiveram de interromper atividades presenciais, como reuniões e apresentações, e focar no teletrabalho”.

Eduardo conta que, hoje, a Global Projetores vende os projetores e faz a instalação para igrejas, principalmente telas panorâmicas que utilizam um ou mais projetores. “Além do mais, continuamos a atender empresas, com foco em sala de reunião, com a revenda de projetores das marcas Infocus, Viewsonic, Optoma, Christie e Benq”.

Como funciona a instalação de projetores em igrejas?

O diretor explica que a realização de um projeto de imagem específico para igrejas tem início com a escolha do tamanho da projeção. “Cada local comporta um tamanho de projeção. Atualmente, a opção mais vendida é a projeção com sete metros, que usa dois projetores, formando uma única imagem”.

De acordo com ele, depois da escolha do tamanho, a empresa faz uma triagem dos projetores para atender ao orçamento do cliente.

Eduardo também conta que as chamadas projeções em Blend, muito vistas em determinadas reuniões religiosas, demandam o uso de mais de um projetor a fim de formar uma única imagem, ampla: “Um projetor se sobrepõe ao outro. Assim, o resultado fica imperceptível, não sendo possível perceber que o espaço está usando mais de um projetor”.

Segundo Eduardo, a empresa trabalha somente com projetores oficiais, com garantia oficial do fabricante e nota fiscal.

“Além de vender e instalar, a Global Projetores oferece assessoria para que o cliente não fique sem assistência ou sem saber como usar os equipamentos”, afirma. “Mesmo depois do período da garantia, oferecemos ajuda para resolver qualquer tipo de problema que o cliente tenha, seja igreja ou empresa”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.globalprojetores.com.br/