Número de imigrantes brasileiros nos EUA passa de 2 milhões

A imigração de brasileiros para os Estados Unidos não é novidade e, em maio deste ano, foram celebrados os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Atualmente os EUA concentram a maior comunidade brasileira em todo o mundo, com 2.085.000 imigrantes. O número de brasileiros em Nova Iorque, por exemplo, chega a 500 mil, seguido pelas cidades de Boston, com 420 mil, e Miami, com 400 mil.



Os dados fazem parte do levantamento Comunidades Brasileiras no Exterior, compilados pelo Ministério das Relações Exteriores. O documento reúne estatísticas enviadas pelos postos do Itamaraty no exterior relativas ao ano-base de 2023.



Como forma de facilitar o ingresso de brasileiros nos Estados Unidos, o Governo Federal anunciou em 2022 o programa Global Entry, que permite a liberação rápida no controle do passaporte para empresários de interação acadêmica e turismo. No entanto, brasileiros que desejam trabalhar ou firmar residência permanente nos EUA precisam se ater a aspectos um pouco mais relevantes, como explica o advogado e especialista em imigração para os EUA, Dr. Murtaz Navsariwala, fundador do escritório Murtaz Law



“Algumas leis de imigração dos EUA mudam com frequência. Quem deseja trabalhar ou mudar definitivamente de país precisa conhecer as políticas e regulamentos mais recentes, ou ser assessorado por quem saiba do assunto. Um advogado residente, por exemplo, tem acesso mais imediato às mudanças legislativas e executivas, como ordens presidenciais, novas interpretações de regulamentos e decisões judiciais, que podem impactar diretamente o processo de imigração.”



Para o especialista, outro aspecto relevante é o domínio do contexto econômico. Em processos de imigração baseados em emprego, como os vistos H-1B, EB-2, EB-3 e EB-5 (investidores), ter o conhecimento profundo da situação econômica pode ser altamente relevante. “Um advogado que compreenda profundamente o mercado de trabalho americano pode identificar áreas de escassez de mão de obra qualificada e conectar o perfil profissional do cliente às necessidades do mercado. Além disso, pode orientar estrategicamente sobre as melhores oportunidades de visto”, afirma.



O levantamento apontou ainda que, somente em 2023, foram produzidos mais de 608 mil serviços consulares. Isso significa um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. “Se há uma alta demanda por profissionais de tecnologia em determinados estados ou setores, o advogado pode aconselhar a melhor forma de preparar a petição, aumentando as chances de aprovação do visto”, esclarece Navsariwala. Ter um advogado que compreende as nuances dessas demandas setoriais pode ser decisivo para uma imigração bem-sucedida.



Como escolher uma consultoria



De acordo com o especialista, é importante avaliar o histórico profissional do advogado que estará à frente do seu processo imigratório, além da experiência em casos do seu interesse, como vistos de trabalho ou residência permanente, por exemplo.



“Além disso, é essencial exigir uma explicação detalhada de todos os custos envolvidos, incluindo honorários advocatícios, taxas governamentais e quaisquer despesas adicionais. Desconfie de escritórios que prometem resultados rápidos ou garantidos por um preço muito baixo”, explica Navsariwala.



Segundo o especialista, nos EUA apenas advogados licenciados e alguns representantes credenciados (como os registrados no Board of Immigration Appeals, BIA) podem fornecer aconselhamento legal em imigração.



“Verifique também se o advogado é membro da Ordem dos Advogados (Bar Association) no estado em que atua, garantindo que ele esteja sujeito a normas éticas e regulamentares. Outra dica é visitar o site da American Immigration Lawyers Association (AILA), uma associação nacional que lista os advogados de imigração certificados. Esse pode ser um bom ponto de partida”, pontua.

Ao buscar um escritório especializado em imigração legal para os EUA, é crucial avaliar a capacidade de atendimento e o suporte oferecido pela equipe jurídica. O contratado deve garantir disponibilidade para responder a perguntas e fornecer atualizações regulares sobre o andamento do caso.



Para saber mais, basta acessar: https://pt.murtazlaw.com/