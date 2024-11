Cuidado com a pele é fundamental durante a gestação

Durante o período da gravidez o corpo da mulher passa por uma série de transformações para que o bebê possa se desenvolver. Essas mudanças, podem começar bem cedo, caso haja algum tratamento para alcançar a maternidade, e elas não param até o final da amamentação. Alterações hormonais, na circulação sanguínea e no sistema imunológico são alguns dos fatores que influenciam diretamente na aparência e nas características da pele da mulher.

Uma análise das principais alterações estéticas durante a gravidez em uma revisão integrativa publicada na RSDJournal - Research Society and Desenvolopment., publicou uma pesquisa feita com gestantes e mostrou que 91,2% das mulheres tiveram alterações na pele durante o período gestacional, entre as mais citadas estavam manchas, alterações vasculares e estrias.

Além dessas mudanças visíveis, outro fator de preocupação crescente para as gestantes é a exposição a ingredientes tóxicos presentes em produtos de beleza. Ftalatos, parabenos, óleos minerais e outros componentes frequentemente encontrados em cosméticos comuns têm sido associados a sérios riscos à saúde do bebê.

Um estudo recente publicado pela Prematuridade – Associação de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores, demonstrou que a exposição a ftalatos durante a gestação está diretamente relacionada a nascimentos prematuros e baixo peso ao nascer. Esses produtos químicos, usados em embalagens de alimentos e cosméticos, podem induzir inflamação e estresse oxidativo, além de desregular o sistema endócrino, o que impacta diretamente o desenvolvimento saudável do feto. Estima-se que mais de 56 mil nascimentos prematuros nos EUA foram atribuídos à exposição a esses componentes, gerando custos de mais de US$ 3,8 bilhões.

Foi essa realidade que motivou a dermatologista Dra. Thais Barros (CRM 131.841), mãe de três filhos, a dedicar-se exclusivamente aos cuidados com a pele de tentantes, gestantes e lactantes. “A cada trimestre gestacional pode ocorrer um novo desafio no cuidado com a pele, exigindo uma atenção específica para cada mulher”, comenta a médica, fundadora e diretora científica da Gestar Organics, uma marca comprometida em oferecer produtos seguros, livres de substâncias tóxicas, e especialmente formulados para as necessidades únicas de cada fase da gestação.

“Cuidar da pele antes, durante e após a gestação irá devolver a autoestima e o bem-estar que a mulher merece nesse período intenso da maternidade”, comenta a dermatologista que enfatiza a rotina de beleza das futuras mamães sempre utilizando produtos indicados para as necessidades cutâneas individuais e para cada fase do ciclo gravídico puerperal. “Não existe uma solução instantânea, precisa de tempo para colher os benefícios dos seus cosméticos, já que os resultados só serão vistos com o uso consistente e diário.”, completa.

Sobre a Dra. Thais Barros:

Formada pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Dra. Thais é especializada em dermatologia e medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Com uma década de dedicação exclusiva aos cuidados com a pele de gestantes, tentantes e lactantes, ela atua como CEO da Gestar Organics e como diretora científica, selecionando os ingredientes naturais mais eficazes para compor as fórmulas dos produtos da marca.

Sobre a Gestar Organics:

A Gestar Organics fornece produtos de cuidado diários com a pele do corpo e do rosto das mulheres. Tratamento personalizado para diferentes tipos de pele e fases da gestação, preparados com ingredientes naturais sem qualquer produto químico tóxico que possa ser perigoso nessa fase.

Intagram: @gestarorganics / @dermatogestantes

Consultas: www.dermatogestante.com.br

Website: http://gestarorganics.com