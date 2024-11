ABIMAQ realiza seminário de ferramentas aplicáveis para o mercado internacional

Com o objetivo de apresentar aos participantes ferramentas estratégicas que podem apoiar a atuação das empresas no mercado internacional, a Diretoria de Mercado Externo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), realiza, no dia 12 de novembro, em sua sede, na Avenida Jabaquara, em São Paulo, o Seminário “FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS PARA O MERCADO INTERNACIONAL”.

Com apresentação das plataformas, Acesse o Mundo, Brasil Exportação e o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), o evento fornecerá orientação prática para simplificar e impulsionar a atuação das empresas no comércio exterior, com capacitação gratuita em temas relevantes para que os participantes possam se destacar no mercado internacional. Por último, o evento permitirá um networking com especialistas e outros empresários focados em exportação.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (11) 5582-5721 ou e-mail eventosbrazilmachinery@abimaq.org.br.

Serviço

Forma: Seminário Presencial

Data: 12 de novembro de 2024

Horário: das 13 às 17 horas

Local: Avenida Jabaquara, 2925

São Paulo - SP