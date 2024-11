Brasil: 43% das empresas planejam contratar até o fim do ano

A Pesquisa de Expectativa de Emprego Q4 2024, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, consultoria de soluções de gestão de talentos, revelou que 43% das empresas brasileiras pretendem contratar no 4º trimestre de 2024.

Em comparação com o trimestre anterior, houve uma queda de 1%. O levantamento mostra que a expectativa de emprego líquida no Brasil para o período — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar — é de +32%, um crescimento de cinco pontos percentuais no comparativo com o trimestre anterior, que foi +27%.

Entre os setores com maior expectativa de posições no país estão os de Energia & Serviços de Utilidade Pública (40%), Tecnologia da Informação (38%), Transporte, Logística & Automotivo (33%) e Finanças & Imobiliário (32%).

Já no cenário global, o setor de TI segue liderando o ranking de expectativa de contratações pelo oitavo trimestre consecutivo, com 35%, seguido pelo setor de Finanças & Imobiliário (32%), Saúde & Ciências da Vida (26%), Indústria & Materiais (26%) e Transporte, Logística & Automotivo (26%).

Minas Gerais e São Paulo têm as maiores intenções de contratação

O levantamento traz um panorama sobre a intenção de contratação por regiões do Brasil. O destaque positivo ficou para o estado de Minas Gerais, com o melhor índice (35%), seguido da cidade de São Paulo (32%), do estado de São Paulo (30%), do Paraná (26%) e do Rio de Janeiro (15%). Outras regiões do país representam 29%.

Brasil ocupa 4ª posição no ranking global

Na análise global do estudo, os empregadores continuam prevendo a contratação de mais trabalhadores entre os meses de outubro e dezembro, relatando uma expectativa líquida de emprego ajustada sazonalmente em +25%.

Entre os países analisados, as intenções de contratação mais fortes estão na Índia (37%), Costa Rica (36%), EUA (34%) e Brasil (32%). Os cenários mais fracos ficam em Israel (8%) e na Argentina (4%).

Expectativa de contração e escassez de talentos

Apesar de o Brasil ter subido 6 posições no ranking global da expectativa de contratação, o estudo mostra que a alta escassez de talentos no país segue como um ponto de reflexão. Entre os setores com maior índice de escassez de talentos estão Energia & Serviços de Utilidade Pública (90%), Saúde & Ciências da Vida (87%), Bens de Consumo & Serviços (83%), Indústria & Materiais (80%), Transporte, Logística & Automotivo (80%) e Tecnologia da Informação (79%).

“No país, 80% das empresas afirmam ter dificuldades em encontrar os profissionais com as competências que necessitam. Por isso, é importante o investimento em programas de capacitação para desenvolvimento de hard e soft skills. O papel das empresas em meio aos desafios no mercado de trabalho é fundamental para conquistar e reter os melhores talentos”, explica Ana Guimarães, Diretora de Operações do ManpowerGroup Brasil.

Para visualizar os resultados completos da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o quarto trimestre, incluindo dados regionais e nacionais, é possível visitar o blog da empresa. A próxima pesquisa será divulgada em dezembro e reportará as expectativas de contratação para o início de 2025.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/pesquisa-de-expectativa-de-emprego-manpowergroup-q4-2024