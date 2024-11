Imobiliária RE/MAX inaugura nova sede em Chapecó

A imobiliária RE/MAX comemora a presença no sul do Brasil com o lançamento de uma nova unidade em Chapecó, no bairro Jardim Itália, em Santa Catarina. Presente em mais de 110 países e com mais de nove mil escritórios no mundo, a rede foi fundada em 1973 e está presente no território brasileiro desde 2009.

De acordo com Leandro Lorenzon, empresário e corretor de imóveis franqueado da RE/MAX Chapecó, a abertura da nova unidade faz parte de uma estratégia da empresa para atingir 30% do market share e todas as regiões em que a empresa atua.



“Com quatro anos de atuação em Chapecó, a RE/MAX vislumbra o crescimento da cidade, que hoje é o segundo maior canteiro de obras de Santa Catarina, com mais de 4,5 milhões de m2 de licença de obras apenas este ano”, conta.

A proposta da imobiliária é entregar uma experiência personalizada para seus clientes, oferecendo residências que se adequam à necessidade de cada comprador. Com a abertura do novo espaço, Lorenzon explica que o ambiente foi pensado para proporcionar receptividade e profissionalismo.

“A nova unidade conta com um lounge café para recepção dos clientes e proporciona o trabalho dos corretores de forma mais descontraída. Quatro salas de reuniões executivas, sendo uma para conferências com sala de estar privativa e sala de troféus com todas as conquistas regionais e nacionais do escritório”, completa.

O franqueado também ressalta que a nova unidade é a primeira parte de uma estratégia de expansão da imobiliária pelo território catarinense. “Com a nova sede em operação, a unidade da RE/MAX Chapecó traz uma estrutura capaz de comportar a segunda fase da franquia de expansão local, com projeção de dobrar de tamanho nos próximos quatro anos, ultrapassando a marca de 60 corretores empreendedores associados, triplicando o faturamento em vendas da unidade”.

A estrutura da RE/MAX Chapecó também comporta um hall da fama e red carpet com um sino em bronze, onde são comemoradas e registradas as conquistas diárias da equipe de corretores; um coworking onde o time possui um espaço dedicado à produtividade diária, aos encontros semanais de planejamento e rodadas de negócios e um auditório exclusivo para a transmissão das aulas da Universidade RE/MAX, bem como treinamentos semanais e eventos internos que acontecem todos os meses na empresa.

Durante o evento de abertura, que foi realizado no último dia 10 de outubro, estiveram presentes clientes, amigos, corretores associados, imprensa local e toda a equipe da empresa.

“Ainda este mês, entre os dias 27 de novembro e primeiro de dezembro, os presentes poderão conferir, em primeira mão, a presença do balão de voo oficial da RE/MAX que estará sobrevoando a cidade e realizando voos cativos para passeio de clientes e amigos durante o 18º Salão do Imóvel de Chapecó”, conta Lorenzon.

Cenário Imobiliário em 2024

O número de novos imóveis comercializados no Brasil cresceu 28,8% no primeiro semestre de 2024 quando comparado ao mesmo período no ano passado. O estudo faz parte de um levantamento feito com 20 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Para o empresário responsável pela RE/MAX Oeste Chapecó, o estado de Santa Catarina é, hoje, uma das regiões brasileiras que reúne as melhores condições para quem busca morar ou investir, tanto em qualidade de vida quanto em valorização imobiliária.



“O que pouca gente sabe é que muito além do litoral catarinense, que permanece sob os holofotes da mídia, o oeste do estado reúne condições atrativas para quem busca trabalhar com ganhos imobiliários e morar com a tranquilidade do interior, sem perder a qualidade de vida que as cidades altamente desenvolvidas oferecem”, finaliza Lorenzon.

Para saber mais sobre a nova unidade da RE/MAX, basta acessar o instagram: @remaxchapecosc ou site: remax.com.br/oeste.