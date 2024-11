Estudo revela técnicas avançadas para fundação profunda

A engenharia geotécnica, essencial para a estabilidade de fundações profundas, tem sido alvo de estudos e pesquisas que destacam a importância da análise rigorosa do solo em projetos de infraestrutura. Segundo informações obtidas num artigo publicado pelo Núcleo do Conhecimento, falhas em fundações profundas podem representar desde o aumento do custo da obra, até um colapso estrutural. Normalmente, essas falhas estão atribuídas a problemas de interação solo-estrutura, que poderiam ser evitados, segundo a pesquisa, em caso de investigação prévia. Esse tipo de falha impacta diretamente a segurança, com riscos que variam de danos estruturais até o colapso completo da obra, especialmente em regiões sujeitas a forças laterais como ventos intensos e atividades sísmicas.

O pesquisador e empresário Eliomar Gotardi Pessoa, associado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretor da Gotardi Engenharia Ltda., afirma que "essa metodologia busca revolucionar a área de fundações profundas na engenharia geotécnica. O trabalho oferece uma nova abordagem que permite estimar, de forma precisa, o custo e o desempenho das fundações, trazendo avanços em termos de segurança e eficiência nos projetos".

A metodologia de Eliomar baseia-se em testes que envolvem a aplicação de cargas horizontais no topo de estacas, possibilitando uma análise detalhada e antecipada das condições reais de solo e estrutura. “Com essa técnica, conseguimos prever o comportamento da fundação com maior precisão e adaptar o projeto para atender as exigências específicas de cada terreno”, explica o pesquisador. "Isso é essencial em obras como pontes e torres de transmissão, onde as forças laterais são constantes e exigem um cuidado redobrado”.

O pesquisador ressalta que, ao otimizar o uso de recursos e antecipar possíveis dificuldades, sua metodologia traz benefícios financeiros e operacionais significativos para as empresas do setor. "Com essa previsibilidade, é possível reduzir custos e evitar surpresas que atrasam o cronograma e oneram o projeto", comenta. "Estamos lidando com a engenharia geotécnica de forma estratégica, não apenas técnica, o que abre novas possibilidades para o setor".

"Essa nova abordagem tem impacto direto na indústria, beneficiando empresas de engenharia geotécnica com maior eficiência operacional e previsibilidade financeira. A possibilidade de simular previamente condições do solo e tipos de fundação permite uma escolha precisa da solução mais adequada para cada projeto, minimizando desperdícios e riscos estruturais. A ideia é que as empresas possam planejar melhor o orçamento e o cronograma das obras, evitando o desperdício de materiais e reduzindo o risco de acidentes”, explica Eliomar.

A pesquisa avança também o conhecimento científico, oferecendo um novo padrão para a análise de fundações. Desenvolvida em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a metodologia combina técnicas matemáticas avançadas com ensaios experimentais, sendo validada por meio de simulações em softwares especializados. “É uma nova forma de pensar a geotecnia, aliando ciência e prática para obter o melhor dos dois mundos”, pontua o pesquisador.

Com essa contribuição, Eliomar Gotardi Pessoa busca se consolidar no setor, tanto no Brasil quanto internacionalmente. "Nossa metodologia busca colocar a engenharia geotécnica em um novo patamar, aliando precisão, segurança e eficiência, e estabelecendo um novo padrão de excelência para o futuro das fundações profundas", finaliza o pesquisador Eliomar Gotardi Pessoa.