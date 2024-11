A Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), fornecedora líder de soluções de conectividade sem fio, lançou o rastreador de ativos AT-Flight, voltado para os mercados de IoT de saúde e ciências da vida.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241107457810/pt/

Airgain has released its AT-Flight asset tracker for real-time tracking across ground and air transportation. (Photo: Airgain)

Projetado para ativos de alto valor e sensíveisàtemperatura, o AT-Flight oferece uma solução ideal para o rastreamento em tempo real em transportes terrestres e aéreos, garantindo a conformidade e a eficiência operacional na logística da cadeia de frios e em outras aplicações críticas de saúde.

O AT-Flight combina inteligência artificial avançada com tecnologia de sensor de ambiente para detectar automaticamente um evento de voo e ativar o modo avião em conformidade com os regulamentos da FAA, eliminando a necessidade de intervenção manual.

Sua impressionante duração de bateria supera a dos concorrentes, reduzindo a necessidade de trocas frequentes de bateria, melhorando a eficiência e minimizando os custos operacionais, enquanto as opções de bateria aprovadas para voos aumentam ainda mais sua adequação para as exigências específicas do transporte aéreo. O AT-Flight também possui uma ampla faixa de temperatura de operação, sendo capaz de rastrear ativos em ambientes com temperaturas de até -20°C, o que o torna perfeitamente adequado para o transporte de produtos médicos sensíveisàtemperatura, como vacinas e medicamentos.

Com o lançamento do AT-Flight, a Airgain está bem posicionada para atenderàcrescente demanda por soluções de rastreamento de ativos de alto valor nos setores de saúde e ciências da vida, que devem crescer 13% ao ano até 2030. O AT-Flight recebeu as certificações PTCRB, FCC e DO-160, e a Airgain está buscando ativamente aprovações junto às principais companhias aéreas dos EUA e da Europa.

Esse lançamento de produto é um componente integral da estratégia abrangente da Airgain para expandir sua presença nos mercados de IoT de alto valor, oferecendo um portfólio diversificado de soluções de rastreamento inovadoras e de alto desempenho. Como a Airgain continua a desenvolver produtos de IoT para setores específicos, nosso objetivo é expandir nosso portfólio de produtos para atender às necessidades de aplicações específicas.

Joe Porrazzo, diretor de Gestão de Linha de Produtos para IoT Industrial na Airgain, afirmou:

“A detecção automática de voo no AT-Flight representa uma excelente oportunidade para os rastreadores de ativos da Airgain simplificarem a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que asseguram conformidade com os requisitos e as melhores práticas do setor aéreo. Também tenho o prazer de anunciar que já recebemos o pedido de compra inicial de um importante fornecedor de soluções para a área de saúde e começaremos as remessas em grande volume das unidades AT-Flight no primeiro trimestre de 2025”.

A família de Rastreadores de Ativos da Airgain utiliza uma variedade de serviços de localização, incluindo GPS e triangulação celular e Wi-Fi em tempo real. Com várias opções personalizáveis, os rastreadores de ativos da Airgain permitem que os clientes encontrem facilmente a configuração ideal, adaptada às suas necessidades específicas de negócios.

Para informações adicionais sobre o Rastreador de Ativos AT-Flight da Airgain e outros produtos da Airgain, clique aqui.

Sobre a Airgain, Inc.

A Airgain é uma das principais fornecedoras de soluções de conectividade sem fio, oferecendo uma variedade de componentes incorporados, antenas externas e sistemas integrados em todo o mundo. Simplificamos a conectividade sem fio em dispositivos e mercados, com foco na solução de desafios complexos de conectividade, acelerando o tempo de comercialização e otimizando os sinais sem fio. Nossa missão é conectar o mundo por meio de soluções sem fio otimizadas e integradas. Nosso portfólio de produtos concentra-se em três mercados principais: empresarial, consumidor e automotivo. A Airgain está sediada em San Diego, Califórnia. Para obter informações adicionais, visite airgain.com, ou siga a Airgain no LinkedIn e Twitter.

Airgain, AirgainConnect e o logotipo da Airgain são marcas comerciais ou marcas registradas da Airgain, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241107457810/pt/

Martyn Gettings

E-mail: pr@airgain.com

Tel.: +44 7831158416