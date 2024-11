O apoio dos investidores às propostas “opinião sobre remuneração” aumentou para 91,5% nas empresas do S&P 500 e Russell 3000 durante a temporada de procurações de 2024, segundo o novo relatório Diligent Market Intelligence: Investor Stewardship 2024 da Diligent. Isso ocorre no momento em que a remuneração do CEO atingiu níveis recordes, com a remuneração média concedida aos CEOs do S&P 500 atingindo US$ 15,9 milhões em 2023 – um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior – e US$ 6,6 milhões para os CEOs do Russell 3000, um aumento de 8,8%.

“Os níveis recordes de apoio que observamos refletem o trabalho realizado na divulgação e no envolvimento dos investidores”, disse Josh Black, editor-chefe da Diligent Market Intelligence. “Também vimos os mercados de ações nos EUA aumentarem para proporcionar grandes ganhos em 2023, em comparação com os retornos negativos registrados em 2022”.

O apoio às resoluções da administração para “opinião sobre remuneração” nas empresas listadas no Reino Unido também aumentou, com os votos consultivos garantindo um apoio recorde de 94,7% nos primeiros nove meses deste ano, e os níveis de remuneração dos CEOs também atingiram novos patamaresàmedida que a região se move para reduzir a diferença de remuneração com outros mercados importantes. A remuneração mediana concedida ao CEO aumentou quase 6% no FTSE 100, chegando a 5 milhões de libras, enquanto a remuneração realizada subiu 4%, atingindo uma mediana de 3,9 milhões de libras.

Três temas emergem das principais conclusões do relatório que tanto os conselhos quanto os investidores devem ter em mente:

O envolvimento e a transparência são fundamentais para garantir o apoio dos investidores aos planos de remuneração.

À medida que os planos de remuneração são revisados para refletir a inflação, recompensar o desempenho e reter talentos, o envolvimento ativo e significativo, bem como melhores níveis de divulgação, proporcionarão maiores níveis de apoio dos investidores.

Atualmente, há um foco maior em práticas comerciais sustentáveis e no longo prazo quando os investidores se envolvem com os comitês de remuneração para aumentar a magnitude total da remuneração ou replicar estruturas de remuneração para modelos mais híbridos.

Os investidores institucionais estão cada vez mais usando votos direcionados contra comitês do conselho para impulsionar uma governança mais forte.

O apoio foi menor para os presidentes dos comitês de nomeação e governança, com uma média de 92% nas empresas do S&P 500 e 95,6% nas empresas do FTSE 100.

Os investidores focaram nesses comitês para promover a diversidade, independência do conselho e a resposta aos votos dos acionistas.

Presidentes dos comitês de auditoria e compensação enfrentam menos oposição, devido a itens separados de votação nas assembleias anuais.

À medida que as propostas dos acionistas sobre questões ambientais e sociais (E&S) aumentam nos EUA, em meioàdiminuição do apoio dos investidores, mais empresas estão recorrendo ao processo de “no-action” (sem ação) da SEC com crescente sucesso.

Um recorde de 183 empresas buscou alívio de “no-action” nesta temporada de procuração, acima de 116 em 2023, frequentemente citando defeitos processuais ou alegações de microgestão.

A SEC concedeu 51% desses pedidos, em comparação com 47% na última temporada e 29% em 2022, concedendo mais alívio aos emissores.

Enquanto o apoio às propostas de E&S diminuiu, as propostas de governança atingiram um recorde de apoio dos investidores, com uma média de 77% no Russell 3000 e 65% no S&P 500.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.

