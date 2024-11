Fortaleza recebe a 6ª edição do Estética In Nordeste

Fortaleza se prepara para receber a 6ª edição do Estética In Nordeste, evento de beleza, saúde e bem-estar, que acontece de 9 a 11 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará. Durante os três dias, grandes nomes nacionais e internacionais do setor de dermocosméticos irão apresentar as mais recentes tendências e inovações tecnológicas em equipamentos de alta performance.

O evento contará com o 6º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética, sob a coordenação científica da esteticista e cosmetóloga Ana Claudia Petkevicius, e o 3º Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores, liderado pelo farmacêutico esteta e cirurgião-dentista Dr. Rafael Ferreira. Além disso, será realizado o 6º Congresso Mundial Smart GR - Beleza Única: A Brasileira.

Cerca de 40 workshops serão realizados durante o Estética In Nordeste, que contará com a presença de mais de 120 marcas expositoras. Entre os temas debatidos nos congressos estão: Harmonização Glútea com Endolaser e Ozonioterapia, Resurfacing Cosmetológico com Tecnologia MID - Peeling de Alto Impacto, Rejuvenescimento Avançado com Bioestímulo de Colágeno Tecnológico, Jato de Plasma no Tratamento de Estrias e Flacidez Pós-Parto, O Futuro da Estética Íntima, Tratamento de Melasma em Peles Sensíveis, Estética Regenerativa, Endolaser na Harmonização Corporal, Rinomodelação, Tratamento da Região Periorbital, e Proteção Jurídica do Profissional da Estética.

A expectativa para esta edição é gerar mais de R$ 40 milhões em negócios, movimentando toda a cadeia do turismo, como hotelaria, agências de viagens, transporte, alimentação, e profissionais diretamente ligados ao setor de eventos. "É a oportunidade ideal para buscar conhecimento técnico e educacional sobre a área de estética, além de conhecer de perto as inovações de um mercado em constante expansão, sempre buscando o melhor para seus clientes. O evento é voltado para os profissionais do setor e este ano esperamos um crescimento de 10% tanto no número de visitantes quanto na geração de negócios", afirma Fátima Facuri, diretora do Grupo Estética In.

Mais informações sobre o evento, programação e inscrições, no site www.esteticainnordeste.com.br e no Instagram @esteticainordeste.

Website: http://www.esteticainnordeste.com.br