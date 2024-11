Business person implements green strategies, promoting sustainable growth. Discover how businesses lead with sustainable, green innovations for a healthier planet. EIDE

A Nexxera, empresa que atua no mercado de B2B Payments, Credit and Supply, avança no Equador em parceria com a Natura&Co. Sua função será oferecer soluções financeiras para a cadeia produtiva de fornecedores da holding de cosméticos que é responsável pelas marcas Natura e Avon.

Segundo a Nexxera, que já está inserida em outros países da América do Sul e também nos Estados Unidos, o trabalho a ser desenvolvido no Equador tem alguns focos específicos. Entre eles, melhorar o fluxo de caixa e oferecer antecipações de recebíveis com condições mais competitivas.

“A Nexxera oferece soluções que proporcionam o desenvolvimento sustentável tanto dos clientes (como a Natura), quanto de seus fornecedores, permitindo que seus clientes possam alongar prazos e facilitar pagamentos a seus fornecedores, proporcionando o crescimento e desenvolvimento de todos”, destaca Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera.

Ele enxerga na sustentabilidade um denominador comum entre as duas empresas. “A Nexxera, parceira de longa data da Natura, possui diversas ações e certificações voltadas para a sustentabilidade e ESG. Essa abordagem não só fortalece as relações comerciais, mas também tem como premissa promover práticas responsáveis”, aponta.

O executivo destaca ainda a importância e a reputação da Natura. A companhia de cosméticos é considerada a marca mais forte do Brasil, segundo o relatório Brand Finance 2024. Além disso, a Natura lidera, desde 2014, o ranking das empresas mais responsáveis do país, de acordo com o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco).

Silva afirma que o objetivo “é atuar em toda a cadeia de negócio de nossos clientes, suprindo as necessidades deles até mesmo globalmente. No caso da Natura, temos a possibilidade de explorar países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México e outros”.



“Estamos atentos às oportunidades de mercado e às adaptações que se fizerem necessárias neste universo financeiro em constante transformação, sempre com o compromisso de tornar as pessoas e empresas mais fortes e sustentáveis”, complementa Silva.

Nexxera

Sediada em Florianópolis (SC), a Nexxera conecta bancos, empresas e fornecedores, e oferece um ecossistema de soluções financeiras, buscando proporcionar mais agilidade e segurança na gestão de fluxo de caixa, antecipação de recebíveis e mais.

A empresa é parte do Grupo Nexxees, uma holding que abrange empresas também voltadas para a gestão financeira. Além disso, há também o Instituto Nexxera, o investimento socioambiental do Grupo.

A Nexxera foi fundada em 1992 e se apresenta como um ecossistema de transações financeiras e mercantis. Sua atuação é focada em conectar empresas, bancos e adquirentes por meio de plataformas integradas de serviços de automação bancária, gestão de cobrança, recebimentos, tecnologias de relacionamento com fornecedores e acesso a crédito inteligente.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/