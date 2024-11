Na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, a Brazil-Florida Business Council, organização sem fins lucrativos voltada à promoção de negócios internacionais, promoverá um webinar gratuito para discutir os possíveis impactos geopolíticos, econômicos e comerciais da eleição presidencial americana para o Brasil. O evento será realizado online, às 18h (horário de Washington, DC) e às 19h (horário de Brasília).

Os participantes terão a oportunidade de interagir e entender as implicações políticas e comerciais que podem surgir a partir deste novo cenário.



O economista Otaviano Canuto, que conta com experiência internacional, será o palestrante. Canuto foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No Brasil, atuou como secretário de assuntos internacionais no Ministério da Fazenda e foi professor de economia na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente, é membro sênior do Policy Center for the New South, membro sênior não-residente da Brookings Institution e professor na Elliott School of International Affairs da George Washington University.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste link.





Serviço - A eleição presidencial americana e o Brasil: Impactos geopolítico, econômico e comercial com a nova administração:

Data: 6 de novembro de 2024

Horário: 18h (horário de DC) / 19h (horário de Brasília)

Local: Online