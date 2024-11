A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escalonáveis para sequenciamento de células únicas, anunciou hoje o lançamento e a disponibilidade dos kits Evercode™ Low Input Fixation para células e núcleos. Os novos kits capacitam os pesquisadores com uma quantidade limitada de células ou núcleos iniciais, os quais geralmente não seriam capazes de realizar o sequenciamento de células individuais usando células fixas.

A fixação é uma estratégia usada por muitos pesquisadores de células únicas, pois permite a coleta de amostras em diferentes momentos, possibilitando que a preparação de biblioteca e o sequenciamento sejam realizados de uma vez, quando todas as amostras estão reunidas. No entanto, um desafio conhecido em todas as tecnologias de fixação é a exigência de uma quantidade mínima de células ou núcleos, geralmente 50.000 ou mais. Com os novos kits da Parse, os pesquisadores podem começar com apenas 10.000 células ou núcleos.

Os novos kits de fixação com baixa quantidade de células são ideais para pesquisadores que trabalham com células limitadas em diferentes condições ou lidam com amostras raras e preciosas. Esses kits oferecem maior flexibilidade e acessoàanálise de células únicas, permitindo que os usuários fixem até 96 amostras simultaneamente em formato de placa. Esse upgrade potencializa significativamente aplicações como triagem de medicamentos em larga escala e perfilamento de amostras de pacientes em grandes coortes.

"O lançamento dos kits Evercode Low Input Fixation reflete diretamente o feedback que recebemos dos nossos clientes", afirma Charlie Roco, PhD, diretor de tecnologia e cofundador da Parse Biosciences. "Os kits representam mais um passo para ofereceràcomunidade de pesquisa maior acesso e flexibilidade na realização de estudos de células únicas".

Os novos kits estão disponíveis para envio imediato. Membros da equipe da Parse estarão presentes na ASHG para apresentar mais detalhes sobre os kits Evercode Low Input Fixation para células e núcleos. Visite a equipe no estande #703 durante a conferência.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241104380571/pt/

Shev Rush, SRPR

shev@shevrushpr.com | 213.503.4828