Fractal apresenta nova marca com foco em segurança e monitoramento logístico

A Fractal, anteriormente conhecida como i-Monitor, anuncia o lançamento de sua nova identidade visual, reforçando sua atuação no setor de segurança e eficiência logística. Com sede em Santos, São Paulo, a empresa continua seu foco em soluções para monitoramento de riscos no transporte, armazenagem e correio, oferecendo tecnologias avançadas de rastreamento e controle. A mudança de marca visa refletir a evolução tecnológica da plataforma e a ampliação dos serviços prestados pela empresa.

Entre as soluções oferecidas pela Fractal, destacam-se os lacres eletrônicos passivos, preparados para tecnologias RFID e NFC. Esses lacres possibilitam a identificação de autenticidade e o monitoramento do status de cargas em tempo real, oferecendo rastreabilidade e integridade ao longo da cadeia logística. Essa inovação é uma das principais propostas da Fractal para otimizar o gerenciamento de riscos em operações de exportação e transporte.

A Fractal também oferece consultoria especializada em segurança na cadeia de custódia. Esse serviço envolve uma análise detalhada dos participantes, rotas e vulnerabilidades presentes em cada processo, possibilitando a personalização de estratégias de segurança e a implementação de protocolos robustos. O objetivo da consultoria é garantir a proteção abrangente de ativos, desde o ponto de origem até o destino final, utilizando tecnologias como geofence para aprimorar o controle.

Além disso, a empresa disponibiliza soluções de gestão de imagens através do sistema VIDEO I/O, que integra tecnologias já instaladas pelos operadores logísticos e atende às exigências da Receita Federal. A plataforma também engloba o monitoramento em tempo real das operações e infraestrutura tecnológica visando a execução segura e eficiente de todas as etapas do processo logístico.

Segundo José Roberto França de Mesquita Filho, diretor executivo da Fractal, "essa nova fase da empresa marca a evolução de nossa oferta de tecnologias e soluções de segurança para o setor logístico, mantendo o compromisso com a proteção e a gestão inteligente das operações".

