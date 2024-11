A VentureOne, divisão de comercialização do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC), lançou a SteerAI, que oferece um sistema de mobilidade avançado com IA, capaz de transformar veículos industriais comuns em máquinas autônomas poderosas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241103383034/pt/

Abu Dhabi unveils SteerAI, a new tech venture set to transform industrial vehicles into autonomous powerhouses (Photo: AETOSWire)

Atendendo inicialmente aos setores de logística e defesa, a SteerAI utiliza um kit de hardware, um conjunto de softwares e um sistema de gestão de frotas que permite que veículos autônomos terrestres realizem missões complexas com alta precisão e eficiência, economizando tempo e recursos e protegendo os trabalhadores. A tecnologia da SteerAI foi desenvolvida por especialistas do Instituto de Inovação Tecnológica (TII), braço de pesquisa aplicada do ATRC.

Faisal Al Bannai, Conselheiro do Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Secretário-Geral do ATRC, afirmou: "o lançamento da SteerAI é um marco importante para consolidar a liderança dos Emirados Árabes Unidos em tecnologia autônoma. No ATRC, nossa visão é constantemente ultrapassar os limites da inovação, e a SteerAI exemplifica como estamos transformando pesquisas inovadoras em soluções práticas que geram um impacto real".

"Não criamos apenas um veículo autônomo, criamos o "cérebro" de um veículo autônomo", disse a dra. Najwa Aaraj, CEO do TII. "Os algoritmos de navegação avançada funcionam com sensores de última geração como parte de um sistema modular e eficiente que pode ser aplicado em qualquer veículo e que tem o potencial de transformar a maneira como nos deslocamos".

Veículos autônomos com o sistema da SteerAI poderão se deslocar de forma consistente e precisa entre os pontos de navegação, com mínimo tempo de inatividade. O conjunto de softwares atua em conjunto com os sensores correspondentes, permitindo que os veículos respondam rapidamente a potenciais perigos, contornem obstáculos e operem de maneira fluida, mesmo em condições ambientais desafiadoras e em áreas não mapeadas.

Além de possibilitar a mobilidade totalmente autônoma, o software da SteerAI também facilita a gestão remota de frotas, oferecendo planejamento e monitoramento de missões, além de análises baseadas em dados para garantir a melhor alocação e desempenho dos veículos.

"O lançamento da SteerAI representa um marco importante na nossa jornada para gerar impactos positivos através do uso de tecnologias avançadas", afirmou Reda Nidhakou, CEO interino da VentureOne. "As necessidades de mobilidade dos setores de logística e defesa são intensas, complexas e caras. Nosso sistema autônomo, que não depende de veículos específicos, redefine a eficiência operacional e a precisão, ao mesmo tempo em que protege os ativos mais valiosos das empresas: suas pessoas. Nossa missão é utilizar a tecnologia para ajudar nossos parceiros a transformar a maneira como operam".

A SteerAI é a segunda iniciativa lançada pela VentureOne. A AI71, que foi lançada em novembro de 2023, desenvolve soluções empresariais utilizando os modelos de IA generativa Falcon do TII.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241103383034/pt/

Videos:

Audrey Fernandes

Audrey.fernandes@edelman.com