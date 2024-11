NIQ, empresa líder mundial em inteligência do consumidor, anunciou a designação de Steen Lomholt-Thomsen como seu novo Diretor Comercial, a partir de 1º de novembro de 2024. Steen irá conduzir a estratégia do cliente e aumentar o crescimento mundialàmedida que a NielsenIQ expande suas capacidades para oferecer informações de missão crítica na visão mais holística do comportamento de compra do consumidor. As capacidades de IA da NIQ, junto com seus principais ativos de dados e incomparável presença internacional, estão posicionadas de modo exclusivo para dar aos clientes o Full View™: uma visão holística do comportamento do comprador.

Steen traz uma ampla experiência na liderança do crescimento de receita e excelência operacional em organizações internacionais complexas, incluindo BullWall, Clarivate e Aveva, e ocupou cargos de liderança em empresas como IBM, HP e IHS (agora S&P Global). Ele traz uma profunda compreensão de mercados mundiais, interação com clientes, software e tecnologia, e irá promover a missão da NIQ de capacitar empresas a tomar as decisões estratégicas corretas.

"A NIQ opera em mais de 90 países. Steen é um líder comprovado com um histórico de sucesso em todos os setores", disse Tracey Massey, Diretora de Operações da NIQ. "Sua experiência em excelência operacional e formação de relacionamentos com clientes o torna um ajuste perfeito para impulsionar nossas metas estratégicas."

"Estou incrivelmente empolgado em me uniràNIQ e ajudar a oferecer ao mercado as percepções e análises de consumidores mais avançadas do setor", disse Lomholt-Thomsen. "Estou igualmente animado por fazer parceria com nossos fantásticos clientes e ajudá-los a alcançar novos patamaresàmedida que aproveitamos ainda mais o poder dos dados e capacidades da NIQ."

Steen estará baseado no escritório da NIQ em Genebra, Suíça.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, reunindo os dois líderes do setor com incomparável alcance mundial. Hoje, a NIQ tem operações em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma leitura holística do varejo e os conhecimentos mais abrangentes sobre o consumidor, entregues com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com

