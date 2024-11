Veritas Investimentos completa um ano e prevê expansão

A Veritas Investimentos completou um ano de fundação em setembro de 2024, período no qual expandiu a sua atuação para sete estados do Brasil. Com sede no Rio de Janeiro (RJ), o escritório especializado em assessoria de investimentos, que já possui filial no interior do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, irá inaugurar em breve sua primeira filial fora do eixo RJ, na cidade de Balneário Camboriú (SC).

O CEO da empresa, Lucas da Costa Azevedo, afirma que as expectativas para os próximos anos são de expansão no número de assessores do escritório. Atualmente, são 25 profissionais e os planos envolvem contratar 50 já em 2025.



“Com o mercado aquecido e com a cultura da Veritas cada vez mais enraizada, projetamos alcançar a marca de R$ 500 milhões de custódia [valor que a empresa gerencia ou supervisiona] no próximo ano”, explica Azevedo.

Ele acrescenta que, atualmente, são mais de 500 clientes atendidos e o objetivo principal é “se tornar o maior parceiro da Genial [empresa que atua no mercado financeiro e à qual a Veritas está credenciada] no próximo ano”.

Entre os serviços oferecidos pela assessoria personalizada da Veritas, estão orientações sobre investimentos no mercado nacional e internacional, gerenciamento de carteira, elaboração de planejamento financeiro e facilitação de acesso a uma gama diversificada de outras opções (ações, títulos, fundos imobiliários, entre outros).

Adicionalmente, a empresa trabalha com suporte em créditos, financiamentos, saúde, operações de câmbio e seguros. “Analisamos os objetivos de vida dos nossos clientes respeitando o seu perfil de investidor, para assim estruturar soluções financeiras. A nossa máxima é cuidar do patrimônio do cliente como se fosse o nosso”, diz Azevedo.

O setor, inclusive, tem crescido no Brasil. De 2018 para 2024, a quantidade de assessores de investimentos aumentou 336% - foi de cerca de seis mil para 26,2 mil profissionais. O dado é da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) e foi divulgado pelo Valor Investe.

“Estamos confiantes de que, com uma abordagem focada em um ambiente de trabalho atrativo para os nossos assessores e na satisfação dos clientes, a Veritas continuará crescendo”, finaliza Azevedo.

Para saber mais, basta acessar: https://veritasinvestimentos.com.br/ ou https://app.genialinvestimentos.com.br/abrir-conta?id=13389