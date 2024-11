A SCIVAX Corporation (sede: Kawasaki, Japão; presidente: Satoru Tanaka; doravante, “SCIVAX”) e a Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede: Tóquio; presidente: Yasuhiko Saitoh; doravante, “Shin-Etsu Chemical”) desenvolveram, juntas, o Amtelus®, um dispositivo de fonte de luz para tecnologia e sensores 3D, para sua produção em massa. A entrega das amostras de avaliação do Amtelus® começará em novembro de 2024 e a venda dos produtos será realizada pela Shin-Etsu Chemical.

Até o momento, a SCIVAX vendia o Platanus®, uma lente óptica que difunde e irradia a luz de modo uniforme, como as fontes de luz para sensores 3D que são usadas em aplicações automotivas e outras aplicações, contribuindo para a melhoria do desempenho dos sensores. Enquanto isso, nos últimos anos, as áreas nas quais a tecnologia de sensores 3D é usada cresceu, demandando que os dispositivos de fonte de luz tenham maior integração e maior desempenho. No entanto, foi difícil reduzir a pegada usando a estrutura de cavidade convencional, que apresentou um dos maiores problemas não resolvidos.

Para resolver esse problema, a Shin-Etsu Chemical desenvolveu um material com dureza alta que pode ser processado por corte em cubos e que tem tanto as propriedades ópticas quanto a capacidade de vedação necessárias para proteger os dispositivos. Usando esse material, a empresa desenvolveu com sucesso o Amtelus®, o menor dispositivo de fonte de luz do mundo, que incorpora as funções do Platanus®. Esse dispositivo atingiu um tamanho significativamente menor comparado com os dispositivos convencionais, tendo uma área de montagem de 1 mm2 ou menos, 10 vezes menor do que os dispositivos convencionais e com a metade ou menos da espessura.

As principais características do Amtelus® são as seguintes:

Tamanho mínimo

Minimiza a área de montagem de um dispositivo que emite luz, possibilitando a sua aplicação em dispositivos como óculos de RA e smartphones, para os quais a instalação tem sido difícil. Além disso, o uso de vários módulos do Amtelus ® pode atingir uma detecção com maior precisão.

A lente óptica Platanus ® pode fornecer vários tipos de campos de irradiação com um alto grau de flexibilidade de design, possibilitando vários tipos de irradiação, como uma ampla amplitude de 140 graus ou mais ou uma taxa de aspecto alta (120 deg × 30 deg). Ao usar essa tecnologia, os módulos do Amtelus ® com vários campos de irradiação podem ser concebidos de acordo com as solicitações dos clientes.

Ao utilizar uma tecnologia avançada de produção em massa por nano impressão, as lentes são integradas com a fonte de luz em um pacote de resina, que fornece maior competitividade de custos comparado com os produtos convencionais.

A Shin-Etsu Chemical e a SCIVAX estão considerando expandir as aplicações dessa tecnologia para outras áreas no fururo, como ciência biológica da próxima geração, principalmente os sensores vitais.

