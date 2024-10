A Giuliana Flores, empresa que atua no comércio on-line de flores e presentes, divulgou novos resultados do Clube da Giu, serviço que promove experiências imersivas. Segundo dados do balanço interno, de janeiro a setembro de 2024, o sistema de assinaturas teve ascensão de mais de 200%. Além disso, a iniciativa trouxe maior visibilidade e atraiu novos clientes. 60% dos assinantes são mulheres na faixa etária entre 30 e 45 anos.

Em complemento ao sucesso do serviço, observa-se adesão de profissionais de setores da saúde, como dentistas e psicólogos. Esse movimento sugere uma tendência relacionada ao impacto das flores em ambientes formais, como consultórios, enaltecendo seu papel transformador para o bem-estar de pacientes.

"Parte do êxito pode ser atribuída ao fato de que os participantes não apenas vivenciam um clima envolvente e florido, ampliando o contato com plantas na rotina diária, mas também desfrutam de vantagens consideráveis, com economias substanciais que variam de 50% a 70% em relação às compras avulsas", explica Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.

Segundo estudo realizado pela Opinion Box, para entender mais sobre o mercado, 68% dos entrevistados disseram assinar serviços digitais. Além disso, 23% possuem assinaturas físicas e digitais e apenas 9% do possuem assinaturas somente de produtos ou serviços físicos. Quando falamos sobre a relação entre as assinaturas e o comportamento do consumidor, é necessário captar e interpretar o que entra na conta das pessoas quando esse é o tema da conversa.

O Clube da Giu vai além da entrega de plantas. Os kits reúnem espécies selecionadas; um vaso; sachê perfumado; flowerfood, supernutriente que aumenta a durabilidade das plantas; playlist criada na plataforma Spotify para o assinante; e embrulho com dicas, conteúdos e tudo sobre a inspiração da caixa. O serviço contempla moradores da cidade de São Paulo, ABC Paulista e diversas cidades do interior.

Website: https://www.giulianaflores.com.br/