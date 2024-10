A empresa esportiva PUMA faz parte do consórcio multimarcas que apresentou a primeira peça de roupa do mundo feita inteiramente de resíduos têxteis, usando uma nova tecnologia de biorreciclagem desenvolvida pela empresa francesa CARBIOS.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241029397704/pt/

Sports company PUMA is part of the multi-brand consortium which unveiled the world’s first piece of clothing made entirely from textile waste by using a new biorecycling technology developed by French company CARBIOS. (Graphic: Business Wire)

O projeto criou uma camiseta branca lisa, feita de resíduos têxteis mistos e coloridos. Usando a tecnologia de biorreciclagem da CARBIOS, o poliéster foi decomposto usando enzimas em seus componentes básicos para produzir poliéster biorreciclado. A qualidade dos tecidos reciclados está no mesmo nível do poliéster virgemàbase de petróleo.

“O desejo da PUMA é ter 100% do nosso poliéster proveniente de resíduos têxteis. O anúncio de hoje é um marco importante para conseguirmos esse objetivo e fazermos com que nosso setor seja mais circular”, disse Anne-Laure Descours, diretora de Sourcing da PUMA. “Agora precisamos trabalhar juntos e garantir que podemos ampliar essa tecnologia para causar o maior impacto possível. É entusiasmante fazer parte desse grande avanço e estabelecer novos padrões para a reciclagem fibra a fibra.”

O objetivo do consórcio é promover coletivamente a mudança do setor têxtil em direção a uma economia circular, desenvolvendo e industrializando a tecnologia de despolimerização enzimática da CARBIOS para alcançar 100% de reciclagem “fibra a fibra”. Dessa maneira, o petróleo pode ser substituído por resíduos têxteis como matéria-prima para a produção de tecidos de poliéster. Esses têxteis podem se tornar novamente matérias-primas, alimentando assim uma economia circular com o benefício adicional de uma pegada de carbono menor e a prevenção de resíduos que acabam em aterros sanitários ou incineradores.

“Pode parecer uma camiseta normal, mas não é. A tecnologia por trás dela é extraordinária”, afirmou o CEO da CARBIOS, Emmanuel Ladent. “Alcançar a reciclagem ‘fibra a fibra’ é um feito tecnológico. A CARBIOS não poderia ter feito isso sozinha, portanto, graçasàcolaboração com nossos parceiros de consórcio, superamos juntos muitos obstáculos técnicos para produzir a primeira camiseta do mundo reciclada enzimaticamente, feita inteiramente de fibras biorrecicladas.”

Atualmente, a maior parte do poliéster reciclado no setor é feita de garrafas PET e apenas 1% das fibras é reciclada em novas fibras. A conquista coletiva representa um marco importante para o objetivo final do consórcio de demonstrar um ciclo fechado de fibra a fibra usando o processo de biorreciclagem da CARBIOS em escala industrial.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Sobre a CARBIOS:

CARBIOS é uma empresa de biotecnologia que desenvolve e industrializa soluções biológicas para reinventar o ciclo de vida do plástico e dos têxteis. Inspirada pela natureza, a CARBIOS desenvolve processos baseados em enzimas para descompor o plástico com a missão de evitar a poluição plástica e têxtil e acelerar a transição para uma economia circular. Suas duas tecnologias disruptivas para a biorreciclagem de plásticos PET e a biodegradação de PLA (biopolímero ácido poliláctico) estão alcançando a escala industrial e comercial. Sua planta de demonstração de biorreciclagem está em operação desde 2021 e uma primeira planta industrial, em parceria com a Indorama Ventures, está em construção. A CARBIOS, fundada em 2011 pela Truffle Capital, tem recebido reconhecimento científico, nomeadamente estampando a capa da Nature, e é apoiada por marcas de prestígio no setores de cosmético, alimentos e bebidas e vestuário para melhorar a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos. Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe são membros de um consórcio de embalagens fundado por CARBIOS e L’Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. e Salomon colaboram com a CARBIOS em um consórcio têxtil. Acesse www.carbios.com/en para saber mais sobre a biotecnologia que impulsiona a circularidade do plástico e dos têxteis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241029397704/pt/

Samantha Du Plessis,

Comunicação Corporativa da PUMA,

Samantha.DuPlessis@puma.com