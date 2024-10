O Netmore Group, uma operadora líder global de rede LoRaWAN, anunciou hoje a expansão global estratégica contínua por meio da aquisição dos ativos e operações da Everynet, uma operadora de rede LoRaWAN sediada em Delft, Holanda, e com escritórios em toda a Europa, América do Norte e do Sul e Ásia. A aquisição, pendente de aprovação regulatória, expandirá a presença direta da Netmore para 17 países, posicionando a empresa como a principal operadora de rede LoRaWAN do mundo.

A aquisição da Everynet adiciona mais de 1 milhão de sensores provisionados abrangendo uma gama de casos de uso importantes da Netmore, incluindo aproximadamente 400.000 dispositivos de rastreamento e localização, 300.000 medidores de gás inteligentes, 200.000 medidores de água inteligentes e vários casos de uso adicionais de LoRaWAN, elevando o total de dispositivos ativos sob o gerenciamento da Netmore para mais de 2,3 milhões. Além disso, com a Everynet operando em quatro continentes, a combinação de empresas fortalece as operações comerciais, áreas de cobertura e parcerias de infraestrutura e solução da Netmore, incluindo expansão imediata e significativa para as regiões da América Latina e Ásia-Pacífico.

Esta aquisição representa uma das várias iniciativas de crescimento da Netmore este ano, que também incluíram a aquisição da operadora e provedora de plataforma LoRaWAN dos EUA, Senet, estabelecendo uma presença local na região da APAC e vários acordos de plataforma como serviço de operadora com provedores de rede regionais. Com capacidades inigualáveis ??para dar suporte ao rápido dimensionamento de aplicações com IoT, a Netmore continua posicionada de forma única para dar suporteàtransformação digital dos mercados de serviços públicos, gerenciamento de energia e rastreamento e localização globalmente.

“A aquisição da Everynet fortalece a posição de mercado da Netmore e acelera nossa ambição de nos tornarmos uma operadora de rede IoT global e líder mundial. Após um longo período de fragmentação, o mercado está atingindo um ponto de inflexão em que a consolidação está alinhada com o interesse global em digitalizar operações críticas de serviços públicos e gerenciamento de energia. Com a Advanced Metering Infrastructure (AMI) de serviços públicos de água como um caso de uso líder, a Netmore estabeleceu uma posição de liderança e está se tornando um catalisador de sustentabilidade, conforme ilustrado pela recente parceria da empresa anunciada com a Yorkshire Water para construir e atender a cobertura de rede LoRaWAN para mais de 1,3 milhão de medidores de água. Estamos entusiasmados em receber a equipe da Everynet e esperamos nos beneficiar muito de sua competência LoRaWAN e conhecimento de mercadoàmedida que continuamos nossa jornada de crescimento”, diz Ove Anebygd, CEO da Netmore Group AB.

A união da Netmore e da Everynet reúne equipes, tecnologia e operações altamente complementares, incluindo sinergias de plataforma e custo que permitirão ainda maisàNetmore entregar de forma única ofertas de Network-as-a-Service (NaaS) e Plataforma as-a-Service (PaaS) globalmente. Além de fortalecer as operações comerciais da Netmore nos EUA, Reino Unido, Espanha e Irlanda, a aquisição abre imediatamente novos mercados e traz oportunidades para clientes no Brasil, Itália, Indonésia, Andorra e Islândia.

"A união da Everynet com a Netmore representa um importante alinhamento estratégico de recursos e expertise técnica que fornecerá aos nossos clientes - e muitos outros globalmente - acessoàmelhor plataforma LPWAN da categoria, cobertura de rede expandida e capacidades de densificação, e novos e aprimorados produtos e serviços do líder de mercado de fato. Com o mercado LoRaWAN crescendo e as implantações de sensores em larga escala se tornando comuns, estamos animados com a próxima fase de crescimento como parte das operações em expansão da Netmore", diz Frederik Oliver, CEO da Everynet.

Compromisso de Longo Prazo

Com o apoio de investidores financeiramente fortes e com propósitos de longo prazo, a Netmore está pronta para capitalizar novas oportunidades e impulsionar o crescimento nos próximos anos. Fornecer uma redeàprova do futuro desenvolvida para conectividade LPWAN/LoRaWAN ideal é fundamental para o compromisso da empresa com seus clientes, maximizando os ciclos de vida de implantação de IoT e minimizando o risco e custo associados a ciclos de atualização de rede legados e concorrentes e atualizações de infraestrutura.

Sobre o Netmore Group

O Netmore Group é um operador de rede de IoT, construindo a rede multinacional líder para promover práticas comerciais sustentáveis. Oferecemos uma plataforma de rede confiável e expertise líder em conectividade para medição, monitoramento e otimização eficientes do uso de recursos. Com 10 anos no setor, temos um histórico sólido, operando sem fronteiras no mercado Europeu e crescemos para nos tornarmos um operador de rede global líder. O principal proprietário do Netmore Group é o investidor nórdico em infraestrutura Polar Structure.

Sobre a Everynet

A Everynet é uma operadora global de rede LoRaWAN® que oferece redes de nível de operadora na Ásia, EMEA e nas Américas. O modelo de rede neutra da Everynet permite que Operadoras de Rede Móvel (MNOs), Operadoras de Rede Virtual Móvel (MVNOs) e Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) globais ofereçam IoT de custo ultrabaixo, tornando a Massive IoT acessível em qualquer setor para habilitar soluções LoRaWAN® de nível empresarial

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241030851547/pt/

Contato com a Mídia:

James Gerber

+1 617-863-0856

Crackle Communications

netmore@cracklepr.com

Contato com Netmore:

Ken Lynch

VP, Global Marketing

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com