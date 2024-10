Enem 2024: especialista dá dicas de como se preparar para a prova

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os alunos precisam aumentar seus esforços na preparação para alcançar um bom resultado. Ter uma rotina de estudos bem estruturada, priorizando o planejamento e a disciplina, é essencial. Essas práticas são decisivas para garantir um desempenho eficaz e constante ao longo do processo.

Segundo Mariana Bruno Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, o planejamento adequado é crucial para que os alunos consigam lidar com a extensa carga de conteúdos do Enem. "Organizar o tempo de estudo e seguir um cronograma são passos essenciais para alcançar um bom desempenho. A disciplina é o que mantém o aluno focado e produtivo, mesmo nos dias em que a motivação parece faltar", afirma Mariana.

A especialista detalha cinco passos essenciais para garantir uma boa nota na prova.

Montar um cronograma de estudos

É fundamental dividir o tempo até o dia da prova e elaborar um planejamento que abranja todas as matérias. Incluir revisões e resolução de questões diariamente ajuda a manter o foco e a disciplina ao longo do processo.

Realizar simulados regularmente

Participar de simulados é essencial para treinar a gestão do tempo, identificar áreas de maior dificuldade e se familiarizar com o estilo das questões do Enem. Quanto mais próximos da realidade da prova, melhor.

Revisar conteúdos mais difíceis

Dar prioridade às matérias em que o estudante tem mais dificuldade é uma estratégia eficiente. Revisões frequentes garantem uma melhor fixação dos conteúdos mais complexos.

Resolver questões de provas anteriores

Familiarizar-se com a estrutura do exame, resolvendo questões de edições passadas, é importante para desenvolver o raciocínio necessário e aumentar a agilidade durante a prova.

Equilibrar estudo e descanso

Saber quando descansar é tão importante quanto estudar. Pausas estratégicas e uma boa noite de sono garantem que o cérebro absorva o conteúdo de forma eficiente, além de manter o estudante mais atento no dia da prova.

Além disso, Mariana Bruno Chaves destaca a importância de cuidar da saúde mental e física durante a preparação. “O Enem é uma prova extensa e pode causar muito estresse. Para evitar sobrecarga e desgaste emocional, é essencial equilibrar os estudos com momentos de descanso e lazer. Uma mente saudável e um corpo bem cuidado são fatores cruciais para potencializar o aprendizado e garantir bons resultados”, conclui a especialista.

