Ana Gabriela Baptista é a nova CEO da TegraPharma

O mercado de Cannabis medicinal no Brasil tem um enorme potencial de crescimento, com projeções de movimentar mais de R$ 2 bilhões até 2025. Nesse cenário promissor, a TegraPharma, uma das primeiras empresas a trabalhar no segmento no país, anuncia a entrada de sua nova CEO, Ana Gabriela Baptista, que assume com o objetivo de expandir a atuação da empresa e consolidar a autoridade no mercado.

A nova CEO detém ampla experiência de mais de 20 anos na área da saúde, tendo desempenhado um papel importante no desenvolvimento do segmento da Cannabis medicinal no Brasil.

Desde sua entrada na empresa, em 2019, Ana Gabriela construiu uma trajetória profissional focada no crescimento. Primeiramente, assumiu a liderança da área de tecnologia e inovações, onde atuou no desenvolvimento de novos produtos à base de canabinoides. Com uma perspectiva estratégica, e conhecimento técnico, também garantiu a capacitação de profissionais de saúde.

Além disso, Ana Gabriela contribuiu para a criação de equipes mais acolhedoras e empáticas, sempre focadas no bem-estar dos pacientes.

“Minha gestão será marcada pela busca incessante de soluções que integrem ciência avançada e um cuidado mais acolhedor. Queremos que o acesso a produtos derivados de Cannabis possam transformar a qualidade de vida das pessoas, oferecendo suporte a todos que estão conosco nessa jornada”.

A capacidade de integrar inovação tecnológica com cuidado humanizado consolidou sua liderança dentro da empresa. Sob sua direção, a TegraPharma pretende seguir atuando, com base em tecnologia e valores humanos.

Uma carreira focada na ciência

“Desde 2018, venho acompanhando de perto o crescimento do segmento de Cannabis medicinal no Brasil, uma área que tem avançado de maneira significativa, e participei do desenvolvimento da TegraPharma. Liderando a área de tecnologia, contribuindo no mercado internacional na criação de produtos derivados de Cannabis”, pontua a nova CEO.

Ana Gabriela tem uma trajetória marcada por uma abordagem científica que resulta em uma sinergia de conhecimentos e títulos como pesquisadora, consultora técnica, perita judicial e P&D de produtos de Cannabis para fins medicinais. Em seu currículo consta especializações sobre o futuro da pesquisa de Cannabis medicinal, pela Universidade do Colorado, nos EUA, e Certificação de especialista em horticultura em Cannabis da reconhecida THC University & Trichome Institute.

A pesquisadora conquistou o reconhecimento de uma das profissionais mais influentes do Brasil no campo da Cannabis medicinal, de acordo com um levantamento da Tree Intelligence.

"Minha trajetória de mais de 20 anos na área da saúde me proporcionou uma visão ampla sobre a importância da inovação e do cuidado humanizado. Igualmente, sempre me dediquei à capacitação de profissionais técnicos, acreditando que um atendimento mais acolhedor, humanizado e especializado é fundamental para melhorar a experiência do paciente. E agora assumir a liderança da TegraPharma é uma grande honra".

Agora, como CEO, a líder defende que sua missão será pilotar a TegraPharma com ainda mais inovação

“Meu propósito é impulsionar a transformação da empresa e a forma como o Brasil enxerga e tem acesso ao uso medicinal da Cannabis. Como CEO da TegraPharma, minha visão é clara: continuarei a intensificar os esforços em inovação e tecnologia, sempre priorizando o mais alto padrão de qualidade e segurança. Acredito que a saúde do futuro exige não apenas produtos de qualidade, mas também um profundo compromisso com o bem-estar dos pacientes e o suporte constante aos profissionais que atuam na saúde e na medicina personalizada. Trabalho com um time para garantir que nossas soluções atendam as necessidades terapêuticas dos profissionais e pacientes”, finaliza a nova CEO.













