Diretor global da Gallup vem ao Brasil apresentar dados de gestão e carreira

Dias após uma pesquisa da Gallup, empresa dos Estados Unidos especialista em análise do comportamento humano, movimentar o mercado brasileiro com o levantamento de que 1 em cada 4 colaboradores da América Latina é triste no ambiente de trabalho, executivos da empresa especialista people analytics vêm ao país para apresentação exclusiva. Benjamin Erikson-Farr, Senior Director of Learning & Development da Gallup, será o Keynote Speaker do Ynner Leadership and Coaching Summit Brazil 2024, evento que traz o modelo de sucesso nos Estados Unidos e que acontecerá na Amcham Brasil em 25 de outubro.

Com foco em profissionais de recursos humanos e carreiras, o Summit ainda terá outras participações internacionais, como Liz Begley, Director of Strategic Licensing and Technical Product - CliftonStrengths®, na Gallup. O principal objetivo é trazer insights sobre gestão, novas técnicas e direções para o impulso de talentos e lideranças. “Este programa de conteúdo e networking chega em momento estratégico, quando as companhias brasileiras estão lutando para entender como avançar no desenvolvimento de pessoas”, explica Yuri Trafane, sócio-fundador da Ynner.

Além dos especialistas estrangeiros, estão confirmados: André Heller, campeão Olímpico e mundial e empreendedor comportamental; Marcela Zafani, responsável pela metodologia CliftonStrengths® na Hypera Pharma; Mauro Preti, CEO da Ceratti e Michella D’ Epiro, coordenadora sênior de People Development do IFOOD. “É uma oportunidade única de ouvir sobre como processos de sucesso podem ser aplicados na cultura empresarial e profissional brasileira, considerando questões que já são fortemente discutidas, como os perfis das novas gerações”, finaliza Trafane.

O que é a Gallup e por que o Brasil?

Especialista em People Analytics, Performance Empresarial e no Estudo do Comportamento Humano, a Gallup conhece sobre as atitudes e comportamentos de colaboradores, líderes, clientes e pessoas ao redor do mundo. Tem escritórios em mais de 30 países e é criadora do método de pontos fortes, uma abordagem cientificamente comprovada com base na identificação, compreensão e potencialização dos talentos naturais de cada indivíduo.

A Gallup tem uma única representante licenciada estratégica no Brasil, Portugal e em países de língua portuguesa, que é a Ynner Developing People. Fundada em 2002, atua com cinco unidades de negócios, divididas em treinamentos corporativos, soluções Gallup (Gallup Global Strengths Coach e Leading High-Performance Teams), Ynner Games, Ynner Success Academy e Coaching e Mentoring.

Eleita uma das cinco melhores empresas de treinamento e desenvolvimento do Brasil no prêmio Top of Mind, tem no portfólio clientes como Ambev, 3M, Bosch, BASF, LG, Leroy Merlin, Natura, Nestlé, Walmart, Honda, BMW, IBM, Nubank, Unilever e Ifood.





