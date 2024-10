Efetividade da comunicação B2B é desafio para empresas

O cenário empresarial está cada vez mais dinâmico e competitivo. Somente no Brasil, são 21,1 milhões de empresas ativas, segundo dados do Mapa de Empresas do Governo Federal, atualizado com o primeiro quadrimestre de 2024. Diante deste quadro, a comunicação de forma clara, objetiva e assertiva se torna um elemento crucial para o sucesso dos negócios, identificando tendências e desenvolvendo conteúdos adequados.

No segmento B2B, as relações entre empresas assumem um papel fundamental, e é essencial construir relacionamentos sólidos e duradouros com clientes, parceiros e stakeholders com conteúdo relevante, engajamento e reforço da presença online da empresa por meio do marketing digital.

“Neste ponto, há dois cenários possíveis: absorver internamente essa tarefa ou delegar as atividades relacionadas ao marketing digital a uma empresa de comunicação especializada em B2B. A segunda opção carrega a seu favor a expertise normalmente acumulada por experiências com outras empresas e o emprego de mão de obra especializada, com conhecimento e ferramentas apropriadas”, afirma Marcelo Santos, diretor da Idônea Comunicação, agência especializada no segmento.

“Essa expertise faz toda a diferença. É com ela que propomos e desenvolvemos conteúdos capazes de se comunicar com o destinatário final desta relação comercial de forma assertiva, seja de forma orgânica ou impulsionada. Um conteúdo que tenha relevância e cause engajamento é a alma de uma comunicação B2B”, acrescenta Marcelo.

Estratégias diversas e a tendência dos vídeos

A assertividade, neste caso, pode ser o uso de diversas ferramentas em redes sociais, desde as mais populares como Instagram e o Facebook, ou uma com perfil mais profissional, como o LinkedIn. A estratégia normalmente reúne imagens e textos de forma harmônica, porém cada vez mais os vídeos têm ganhado a preferência, como mostra estudo do HubSpot, segundo o qual 66% dos brasileiros preferem consumir vídeos para saber mais sobre determinados produtos ou serviços.

“O vídeo marketing tem sido tendência. São vídeos utilizados na jornada de compras e tomada de decisões, por exemplo. A rotina mais corrida das pessoas talvez seja a melhor explicação para essa preferência. E o desafio para as marcas é desenvolver conteúdos atraentes e relevantes justamente para falar com esse público e alavancar as vendas”, afirma Marcelo.

A relação com o consumidor nos tempos atuais



E essa tendência vem ao encontro de outra mudança na relação com o consumidor, já que 90% deles considera o conteúdo que é gerado de forma autêntica , por clientes e fãs de uma marca, de fato, bem classificado, reconhecido ou aceito por sua relevância. Tal conteúdo se expressa em textos, fotos, vídeos ou outros formatos de mídia. O dado faz parte de levantamento feito pela Stackla, plataforma de marketing de conteúdo social.

“Essas análises do mercado comprovam que a comunicação B2B vai muito além da simples divulgação de produtos ou serviços. É fundamental construir uma comunicação transparente, autêntica e engajadora”, analisa Marcelo.

Website: http://www.idonea.com.br