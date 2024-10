Mundo Corporativo

Cirurgiã de Florianópolis explica remodelamento costal 14cm

A remodelação costal reposiciona as costelas para reduzir a circunferência da cintura em até 14 centímetros, sem removê-las. Realizada pela Dra. Taynah Bastos Lima em Florianópolis, o procedimento é planejado com tomografia e ultrassonografia. O pós-operatório é considerado tranquilo, com recomendação do uso de corset por 90 dias. A técnica pode ser combinada com lipoaspiração para obter uma cintura mais definida e proporcional.